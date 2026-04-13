Trump\'ın hedefinde bu kez Papa 14. Leo var: Onu hiç sevmem

ABD Başkanı Donald Trump ile Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo arasındaki gerilim sert açıklamalarla tırmanıyor. Trump, Papa’nın savaş karşıtı söylemlerine tepki göstererek dikkat çeken ifadeler kullandı.

TRUMP’TAN PAPA’YA SERT ELEŞTİRİ

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada Papa 14. Leo’yu hedef alarak, “Papa’yı sevmiyoruz. Aşırı liberal bir insan” dedi. Papa’nın ABD politikalarına karşı tutumunu eleştiren Trump, özellikle İran ve Venezuela konularındaki çıkışlara tepki gösterdi.

Trump ayrıca Papa’nın ABD başkanını eleştirmesini kabul etmediğini belirterek, “ABD başkanını eleştiren bir Papa istemiyorum” ifadelerini kullandı.

“KİLİSEYE ZARAR VERİYOR”

Papa’nın tutumunu “zayıf” olarak nitelendiren Trump, Katolik Kilisesi’nin bu söylemlerden zarar gördüğünü savundu. ABD Başkanı, Papa’ya siyasetten uzak durma çağrısı yaparak dini liderliğe odaklanması gerektiğini söyledi.

Trump daha önce de Papa’yı “çok liberal” ve “dış politikada kötü” olmakla suçlamıştı.

“BEN OLMASAYDIM PAPA OLAMAZDI”

Trump açıklamalarında dikkat çeken bir iddiada da bulunarak, Papa 14. Leo’nun seçilmesinin kendi başkanlığıyla bağlantılı olduğunu öne sürdü. “Ben Beyaz Saray’da olmasaydım, Leo da Vatikan’da olmazdı” dedi.

KENDİNİ HZ. İSA’YA BENZETTİ

Trump’ın açıklamalarının ardından sosyal medyada paylaştığı bir görsel de tartışma yarattı. Yapay zekâ ile oluşturulan görselde Trump’ın kendisini Hz. İsa’ya benzer şekilde tasvir ettiği görüldü.

PAPA’DAN SAVAŞ KARŞITI MESAJ

Papa 14. Leo ise son vaazında savaş karşıtı mesajlar vererek, “Güç gösterisine artık yeter, savaşa artık yeter” ifadelerini kullandı. Papa, savaşların “her şeye gücünün yettiği sanrısından” kaynaklandığını vurguladı.

GERİLİM BÜYÜYOR

Uzmanlar, ABD yönetimi ile Vatikan arasında yaşanan bu sert polemiğin nadir görülen bir diplomatik gerilim olduğuna dikkat çekiyor. İki lider arasındaki ideolojik ayrışmanın özellikle Orta Doğu politikaları üzerinden daha da derinleştiği değerlendiriliyor.