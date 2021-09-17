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TSE Başkanı Şahin: Rekabette üstün hale gelmek istiyorsanız belli standartlarda üretmelisiniz - Son Dakika

TSE Başkanı Şahin: Rekabette üstün hale gelmek istiyorsanız belli standartlarda üretmelisiniz

17.09.2021 14:40
TSE Başkanı Şahin: Rekabette üstün hale gelmek istiyorsanız belli standartlarda üretmelisiniz, System.String[]

TÜRK Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, üretimde, ticarette güçlü bir şekilde ayakta kalmak, iş hacimlerini büyütmek isteyen tüm sanayicilerin standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmeleri gerektiğini söyledi.

TÜRK Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, üretimde, ticarette güçlü bir şekilde ayakta kalmak, iş hacimlerini büyütmek isteyen tüm sanayicilerin  standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmeleri gerektiğini söyledi. Şahin, "Rekabette üstün hale gelmek, öne çıkmak istiyorsanız, ürünlerinizi belli standartlarda üretmelisiniz"dedi.

Standardizasyon Platformu tarafından 'Standartlarına yön ver' sloganıyla, standardizasyon semineri düzenlendi. Bir otelde yapılan seminerin açılışına, TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin'in yanı sıra,  Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Ahmet Bora, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Adana Ticaret Odası Başkanı Atilla Menevşe katıldı.

Seminerin açış konuşmasını yapan Prof. Dr. Adem Şahin, yenilikçi, yeşil ve yüksek katma değerli üretim anlayışını hakim kılmayı hedefleyen iş insanlarına, standardizasyonun önemini hatırlattı. Şahin, "Çünkü standartlar, üreticilerimizi ve sanayicimizi daha rekabetçi yapacak, sanayicilerimizin ürünlerinin ve markalarının dünyanın her bir köşesinde tanınmasını sağlayacaktır. Ülkemizi dünyanın sayılı ekonomisi arasına taşıyan sanayici ve iş insanlarımızın standartlar konusunda göstereceği hassasiyetle daha büyük kazanımlar elde edeceği kanaatindeyiz. Üretimde, ticarette güçlü bir şekilde ayakta kalmak, iş hacimlerini büyütmek isteyen tüm sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmeleri olmazsa olmazlarından olmuştur. Hatırlatmak isteriz ki rekabette üstün hale gelmek, öne çıkmak istiyorsanız, ürünlerinizi belli standartlarda üretmelisiniz. Ayrıca sunduğunuz hizmetlerinizin ve üretimlerinizin standarda uygun olması gerekir. Çünkü standarda uygun üretim olmadan, rekabet edemez, belirlenen hedeflerinize ulaşamazsınız" diye konuştu.'ORTAK GÖRÜŞ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORUZ'Ayna Komiteler'den bahseden Şahin, sanayicileri ve üniversiteleri bu komitelere katılmaya davet ederek şöyle konuştu: "Biliyoruz ki güçlü ülke, standardı olan ve standartları belirleyen ülkedir. Diyoruz ki standardı belirleyen, ticaretin kuralını yazar. Bu sebeplerle standartların hazırlandığı süreçlere dahil olmanın, sanayicimize büyük katma değer sağlayacağı düşüncesindeyiz. Ayrıca belirtmek isteriz ki standardizasyon sisteminin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, standartlardan etkilenen birçok sektöre katkı sağlayacaktır. Saydığım ve sayamadığım nedenlerle sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmaların yapıldığı komitelerle yakın bir diyalog, etkileşim ve iş birliği içerisinde olması temennimizdir. TSE olarak bizler tüm paydaşlarımızın standardizasyon süreçlerine dahil edilmesi ve standartlara görüşlerinin yansıması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enstitümüzce koordine edilen ayna komitelerde standartlara katkı sunabilecek tüm paydaşlar ile bir araya geliyor, ülkemizin ortak görüşünü oluşturmaya çalışıyoruz. Ayna komitelerin oluşturduğu uzlaşılmış kararları, uluslararası standart teşkilatlarına ülke görüşümüz olarak iletiyoruz. Sanayicilerimizin, üniversitelerimizin ve tüketici birliklerimizin enstitümüzce koordine edilen ayna komitelerde bulunması ve katkı vermesi durumunda standartların daha kapsayıcı olacağına, ihtiyaçları da karşılayacağına inanıyoruz. TSE olarak standart hazırlama faaliyetlerine katılımın sağlanması ve kullanımının teşvik edilmesindeki hedefimiz; standartların ekonomimize ve büyümesine olan katkısının artırılmasıdır."

Konuşmaların ardından 'Türkiye'de ve Dünya'da Standardizasyon', 'Adana Üretim Portföyü ve Standardizasyon Çalışmaları', 'Sanayicilerin Ayna Komitelerdeki Rolü', 'Standardizasyonda Üniversite-Sanayi İşbirliği' başlıklı paneller yapıldı.


TSE Başkanı Şahin: Rekabette üstün hale gelmek istiyorsanız belli standartlarda üretmelisiniz
TSE Başkanı Şahin: Rekabette üstün hale gelmek istiyorsanız belli standartlarda üretmelisiniz
TSE Başkanı Şahin: Rekabette üstün hale gelmek istiyorsanız belli standartlarda üretmelisiniz

Togo Cumhuriyeti, Adem Şahin, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TSE Başkanı Şahin: Rekabette üstün hale gelmek istiyorsanız belli standartlarda üretmelisiniz - Son Dakika


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SON DAKİKA: TSE Başkanı Şahin: Rekabette üstün hale gelmek istiyorsanız belli standartlarda üretmelisiniz - Son Dakika
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