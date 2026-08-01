TSK için kritik gün! 332 paşanın kaderi belli olacak

Yüksek Askeri Şura'nın (YAŞ) 2026 yılı olağan toplantısının 4 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak. Şura üyeleri toplantı öncesinde Anıtkabir'i ziyaret edecek.

YAŞ toplantısına şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel katılacak.

Adalet Bakanı Gürlek, İçişleri Bakanı Çiftçi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel, şura üyesi olarak toplantıda ilk kez yer alacak.

332 GENERAL VE AMİRAL LİSTEDE

Toplantıda albaylıktan general ve amiralliğe yükselecek personel ile bir üst rütbeye terfi edecek 332 general ve amirallerin dosyaları görüşülecek.

Kadrosuzluk ve yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edilecek personel de belirlenecek.

Şurada kuvvet komutanlıklarına ilişkin olası görev değişiklikleri de gündemde olacak.

GÖZLER DENİZ VE HAVA KUVVETLERİNDE

Geçen yıl göreve başlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Bayraktaroğlu ile Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'in görev süreleri devam ediyor.

Daha önce iki kez birer yıllığına uzatılan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun görev süresi bu yıl sona eriyor. Görev süresinin yeniden uzatılması ya da emekliye ayrılması halinde yerine Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız'ın atanması bekleniyor.

Görev süresi geçen yıl uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görevine devam etmesinin önünde yasal engel bulunmuyor.

Kadıoğlu'nun görev süresi 2027 yılında dolacak. Emekliye sevk edilmesi halinde ise Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın göreve getirilmesi öngörülüyor.

Halen korgeneral rütbesinde bulunan, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Zorlu Topaloğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneraller İsmail Günaydın, Erdoğan Gür ve İsmail Üner'in bir üst rütbeye terfi konusu YAŞ toplantısında değerlendirilecek.