TSK'nın operasyonlarında yaralanan kadın, PKK/PYD üyesinin ameliyat masrafları için Türkiye'ye gelmiş - Son Dakika
Üye Girişi

TSK'nın operasyonlarında yaralanan kadın, PKK/PYD üyesinin ameliyat masrafları için Türkiye'ye gelmiş

09.06.2022 13:42
TSK'nın operasyonlarında yaralanan kadın, PKK/PYD üyesinin ameliyat masrafları için Türkiye'ye gelmiş

Suriye'deki PKK/PYD Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yaralanan şahsın, ameliyat masrafları için Türkiye'ye gelen YPS bağlantılı kadın, Tekirdağ'da düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Suriye'deki PKK/PYD Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonlarda yaralanan şahsın, ameliyat masrafları için Türkiye'ye gelen YPS bağlantılı kadın, Tekirdağ'da düzenlenen operasyon ile yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölücü terör örgütü PKK/PYD'ye karşı gerçekleştirdiği operasyonlarda yaralanan PKK terör örgütü üyesi M.D'nin ameliyat masrafları için lazım olan parayı şahsın Kapaklı'da bulunan yakınlarından almak üzere bölgeye geleceği istihbaratını alan İl Jandarma Alay Komutanlığına bağlı ekipler, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma izni çerçevesinde özel bir operasyon timi oluşturdu.

Takibe alındı

Türkiye'ye giriş yapan kadını takibe alan ekipler, R.T.'nin yaralı teröristin aile fertlerinin yaşadığı Kapaklı'ya geldiğini tespit etti. İddiaya göre Kadın R.T.'nin burada aile ile görüşme yaptıktan sonra bir miktar para aldığı bilgisini tespit eden ekipler, R.T.'ni Suriye'ye geri gideceğini öğrendi. Operasyon için düğmeye basan jandarma ekipleri, YPS üyesi R.T.'nin içerisinde bulunduğu aracı, Çerkezköy- İstanbul otoban girişinde durdurarak şahsı yakaladı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına götürülen R.T. buradaki sorgusunun ardından, adliyeye sevk edildi. - TEKİRDAĞ

TSK'nın operasyonlarında yaralanan kadın, PKK/PYD üyesinin ameliyat masrafları için Türkiye'ye gelmiş
TSK'nın operasyonlarında yaralanan kadın, PKK/PYD üyesinin ameliyat masrafları için Türkiye'ye gelmiş
TSK'nın operasyonlarında yaralanan kadın, PKK/PYD üyesinin ameliyat masrafları için Türkiye'ye gelmiş

YORUMLAR
500
Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye... Terör örgütü PKK/YPG'nin suikastçısı olarak çeşitli eylemlere katıldığı belirlenen Dilbirin Kaçar, MİT'in Suriye'deki operasyonuyla Türkiye'ye... İletişim Başkanı Altun: 'PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD'ye yapılan yardımlar da müttefikler arası dayanışmaya ters düşüyor, Türkiye'nin... İletişim Başkanı Altun: 'PKK terör örgütünün Suriye kolu olan PYD'ye yapılan yardımlar da müttefikler arası dayanışmaya ters düşüyor, Türkiye'nin...
Kaynak: İHA

Tekirdağ, Türkiye, Suriye, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa TSK'nın operasyonlarında yaralanan kadın, PKK/PYD üyesinin ameliyat masrafları için Türkiye'ye gelmiş - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:20 Erdoğan'dan Yunanistan'a açık mesaj: Şaka yapmıyorum, ciddi söylüyorum! Gayri askeri statüdeki adaları silahlandırmaktan vazgeçin
13:16 TÜİK önünde arbede çıktı! Enflasyon rakamlarını protesto etmek için toplanan Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu temsilcilerine polisten müdahale geldi
12:59 Boz ayıya tuzak kurup havaya uçurdular! Vahşet anları kameralarda
12:53 Müslüman olduğunu açıklayan Arsenal'ın yıldız futbolcusu, ismini Yakubu olarak değiştirdi
12:49 Üsküdar'da iş görüşmesinde taciz iddiası! Çığlık sesleri mahalleyi ayağa kaldırdı
12:44 Evlerinin balkonunda cinsel ilişkiye giren çiftten kadın olanı tutuklandı
12:43 İYİ Partili İbrahim Halil Oral'ın, Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki "Alevi" çıkışına partisinden tepki yağdı: Maksadını aşan sözler
12:41 Bergüzar Korel ve Ayşe Arman'a tepki gösteren Hazal Kaya'dan yeni paylaşım: Size anlamsız geleni hedef gösteremezsiniz
12:24 Hollanda'da büyük devrim! Futbolun kuralları tamamen değişiyor
12:09 Define aramaya gece gidenlerin sonu kötü bitti! Aralarından biri adeta delirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2022 13:57:33. #1.11#
SON DAKİKA: TSK'nın operasyonlarında yaralanan kadın, PKK/PYD üyesinin ameliyat masrafları için Türkiye'ye gelmiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement