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Son Dakika Güncel TSO Başkanı Mustafa Eken OSB'de incelemede bulundu - Son Dakika

TSO Başkanı Mustafa Eken OSB'de incelemede bulundu

6 saat önce

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemede bulundu.

TSO Başkanı Mustafa Eken OSB'de incelemede bulundu, System.String[]

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) incelemede bulundu.

İlk olarak bir tekstil fabrikasında incelemelerde bulunan Eken, 600 kişinin çalışacağı fabrikanın yetkilisi Uğur Eroğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sivas'ın önemli bir tekstil fabrikası daha kazandığını ifade eden Eken, "OSB'de çok güzel bir tekstil fabrikası kuruluyor. Firmamıza ve şehrimize hayırlı olsun. TSO olarak üzerimize ne düşüyorsa taşın altına elimizi, gövdemizi koyacağız. İlk görüşmemizde kendilerine söylemiştim, 'Yeter ki siz Sivas'a yatırım yapın, biz sizin her zaman yanınızda olacağız.' Sivas'a çivi çakacak kim varsa yanındayız." dedi.

Uğur Eroğlu da Sivas TSO ve Başkan Eken'in kendilerine sürekli destek olduğunu belirterek, desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Daha sonra geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangın nedeniyle büyük hasar meydan gelen plastik fabrikasını gezen Eken, firma yetkilisi Fatih Musul'dan bilgi aldı.

Çıkan büyük yangında can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu aktaran Eken, şunları kaydetti:

"Fabrikada ciddi anlamda hasar meydana geldi. Fabrikamızda meydana gelen hasarı gidermek için firmamız çalışmalarını sürdürüyor. 10 milyon liralık bir zarar mevcut. Kendilerine çok geçmiş olsun diliyoruz. Sivas TSO, OSB, yönetim kurulunda bulunan Valiliğimiz, belediyemiz ile yatırımcılarımızın yanında yer almaya devam ediyoruz ve buranın bir an önce tekrar üretime geçmesi için üzerimize ne düşüyorsa taşın altına elimizi koymaya hazırız. Allah bu tür felaketleri bir daha yaşatmasın."

Organize Sanayi Bölgesi, Sivas, OSB, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:50 Kaynak: AA
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