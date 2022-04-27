Tşof Başkanı Apaydın, Bayramda Yola Çıkacakları Dikkatli Olmaları ve Hız Yapmamaları Konusunda Uyardı - Son Dakika
Üye Girişi

Tşof Başkanı Apaydın, Bayramda Yola Çıkacakları Dikkatli Olmaları ve Hız Yapmamaları Konusunda Uyardı

27.04.2022 16:50

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkmaya hazırlanan sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Apaydın, "Yorgun araç kullanmamalıyız. Birkaç saat araç kullandıktan sonra vücudumuzun, gözlerimizin dinlenmeye ihtiyacı varsa muhakkak yol kenarında bir benzinlikte, dinlenme istasyonunda dinlenmeliyiz ve daha dinç olarak yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkmaya hazırlanan sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve hız yapmamaları konusunda uyardı. Apaydın, "Yorgun araç kullanmamalıyız. Birkaç saat araç kullandıktan sonra vücudumuzun, gözlerimizin dinlenmeye ihtiyacı varsa muhakkak yol kenarında bir benzinlikte, dinlenme istasyonunda dinlenmeliyiz ve daha dinç olarak yolumuza devam etmeliyiz" dedi.

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın, yaklaşan Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla bugün yaptığı açıklamada, "Hepimiz virüs dönemi içerisinde zor şartlar yaşadık. Gözü yollarda bizi bekleyen sevdiklerimize güvenle ulaşmalıyız" diye konuştu. Ramazan ayının bitmesine sayılı günler kala yola çıkacaklardan bayram trafiğine dikkat etmelerini isteyen Apaydın, şunları söyledi:

"PANDEMİDEN DOLAYI BU KAZALARIN BİRAZ AZALMIŞ OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ: Pandemi dolayısı ile iki yıldır dini bayramlarımızı layıkıyla kutlayamadık. Bu nedenle iki senedir hasret çektiğimiz büyüklerimizi, şehir dışındaki yakın akraba ve hısımlarımızı ziyaret etme fırsatı yakalayacağız. Bu yıl havaların da iyi gitmesi ve bahar bayramının Ramazan Bayramı'na eklenmesiyle tatil süresi biraz daha uzamış oldu. Dolayısıyla bu bayramda kara yoluyla, hava yoluyla, deniz yoluyla, tren yoluyla seyahatlere çıkacağız. Umuyorum ki güzel bir bayram havası içerisinde karayollarında trafik kazaları son derece az olur, hatta hiç olmaz. Bu şekilde sevdiklerimizi, bizi bekleyenleri rahatlıkla ziyaret etmiş oluruz. Dolayısıyla ülkemizde bir baştan bir başa bu ziyaretler devam edecektir. Ancak trafik kusuru bizde olmasın, trafik kurallarına son derece riayet edelim. Trafikte hız kurallarını ihlal etmeyelim, trafikte araç içerisinde bir şeyle meşgul olmayalım.

TATİLLERDE KAZALAR 8-10 KAT, HATTA 15 KAT DAHA FAZLA ARTIYOR: Yani her kazanın bir nedeni vardır. Bir kusurlusu vardır. Bu kusurlu ve hata yapan biz olmayalım. Bildiğiniz gibi dini bayramlarımızda, sömestr tatillerinde ve uzun süren tatillerde kazalar 8-10 kat, hatta 15 kat daha fazla artıyor. Burada şu gözlemleniyor: Karayollarımızda ve şehir içerisi trafiğinde ne kadar vasıtalar çok olursa kazalar da o kadar çok oluyor. Ama bunun önüne geçmek bizim elimizde. Yorgun araç kullanmamalıyız. Birkaç saat araç kullandıktan sonra vücudumuzun eğer dinlenmeye ihtiyacı varsa, gözlerimizin dinlenmeye ihtiyacı varsa muhakkak yol kenarında bir benzinlikte, dinlenme istasyonunda dinlenmeliyiz ve daha dinç olarak yolumuza devam etmeliyiz.

PANDEMİ OLMASINA RAĞMEN 21 BİNİN ÜZERİNDE TRAFİK KAZASI OLDU VE 179 KİŞİYİ KAYBETTİK: Bir de bayram öncesi, arifeye kadar ramazanı tutuyoruz. Allah kabul etsin oruçlarımızı. Ancak oruç kan şekerinin düşmesine neden olabilir, uyku verebilir, sağlığımız çok yerinde olmayabilir. Bu nedenle bu dönmede seyahatlerimizde daha dikkatli olmamız daha da çok önem arz ediyor. Yorgun direksiyona geçmemeliyiz. Bakınız, pandemi olmasına rağmen bu süreçte 21 binin üzerinde trafik kazası oldu ve 179 kişiyi kaybettik.

TRAFİKTE TELEFON KULLANIMINDAN VAZGEÇİLMELİDİR: Bayram tatilinde yola çıkacak sürücülerimiz, sevdiklerine güvenle ulaşmak için dikkatli araç kullanmalı. Yola çıkmadan önce araç bakımlarını iyi yaptırmalı, trafikte kazaya en çok sebebiyet veren aşırı hız ve telefon kullanımından vazgeçilmelidir. Her bayram gözü yollarda bizi bekleyen sevdiklerimize kavuşma umuduyla yola çıktığımızda, içimizde olan bayram sevinci ve özlemini acıya dönüştürmeyelim. Her sürücü, trafik kazalarını en aza indirmek için üzerine düşen görevi yerine getirerek kurallara uygun bir şekilde trafikte araçlarını kullanmalı. Dikkat dağınıklığı oluşturacak uykulu, yorgun direksiyon başına geçilmemeli, trafikte sinirlerimizi kontrol ederek başkalarının canına mal olacak davranışlardan kaçınarak sabırlı olmalıyız. Varacağımız yere bir saat geç gitmemiz, her zaman hiç varamamamızdan iyidir. Trafikte saygılı olmayı öğrenmeli, empati kurmalı, trafik canavarına dönüşmemeliyiz."

Tşof Başkanı Apaydın, Bayramda Yola Çıkacakları Dikkatli Olmaları ve Hız Yapmamaları Konusunda Uyardı
Tşof Başkanı Apaydın, Bayramda Yola Çıkacakları Dikkatli Olmaları ve Hız Yapmamaları Konusunda Uyardı
Tşof Başkanı Apaydın, Bayramda Yola Çıkacakları Dikkatli Olmaları ve Hız Yapmamaları Konusunda Uyardı
Tşof Başkanı Apaydın, Bayramda Yola Çıkacakları Dikkatli Olmaları ve Hız Yapmamaları Konusunda Uyardı

YORUMLAR
500
Hamamyolu Caddesi'nde bayram yoğunluğu başladı Hamamyolu Caddesi'nde bayram yoğunluğu başladı Bayramda yola çıkacaklara lastik kontrolü uyarısı Bayramda yola çıkacaklara lastik kontrolü uyarısı

Ramazan Bayramı, Fevzi Apaydın, Tragger, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Tşof Başkanı Apaydın, Bayramda Yola Çıkacakları Dikkatli Olmaları ve Hız Yapmamaları Konusunda Uyardı - Son Dakika


Son Dakika
16:52 Efsane kaleci Buffon'un skandal hatası kariyerinde kara bir leke olarak kalacak!
16:48 İBB çalışanı kadının PKK'lı teröristlerle fotoğrafı ortaya çıkınca gözaltına alındı
16:19 Erdoğan'ın "Maskelerinizi çıkarın" isteğini yerine getirmeyen profesör sosyal medyada gündem oldu!
16:16 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a pazar ziyaretinde domates fırlattılar
16:15 DSÖ'den Kinder açıklaması: 11 ülkeden toplam 151 vaka bildirildi
16:12 Gazeteci İbrahim Haskoloğlu tahliye edildi! "Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme ve yayma" suçundan tutuklanmıştı
16:11 Murat Boz, terini sildiği havlusunu, hayranlarına fırlattı! Konser alanı adeta savaş alanına döndü
15:45 CHP'den DEVA Partisi'nin seçim kararına yorum: Kendi pozisyonlarını açıklama doğrultusunda kıymetlidir
15:36 Babacan 6'lı masa hakkında konuştu: Bugüne kadar vermiş olduğumuz bütün sözlerin arkasındayız
15:25 Son 4 ay içinde en çok haberlere konu olan komedyenler açıklandı! İlk sırada Cem Yılmaz ve Şahan Gökbakar yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 16:59:53. #1.11#
SON DAKİKA: Tşof Başkanı Apaydın, Bayramda Yola Çıkacakları Dikkatli Olmaları ve Hız Yapmamaları Konusunda Uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement