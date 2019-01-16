Son Dakika Haberleri: Ttk Genel Müdürü Eroğlu'ndan Amasra'da İnceleme

Ttk Genel Müdürü Eroğlu'ndan Amasra'da İnceleme

1 saat önce

Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Amasra Müessese Müdürlüğü'nde incelemede bulundu.

Ttk Genel Müdürü Eroğlu'ndan Amasra'da İnceleme, System.String[]
Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Amasra Müessese Müdürlüğü'nde incelemede bulundu.

Eroğlu, genel müdür yardımcıları İsmail Güner ve Muharrem Kiraz'ın yanı sıra Karadon, Üzülmez, Kozlu ve Armutçuk müessese müdürlerinin de yer aldığı ziyarette ilk olarak Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'i ziyaret etti.

Özdemir'den müessesenin çalışmaları hakkında bilgi alan Eroğlu, daha sonra maden işçileriyle sohbet etti, maden ocağına inerek burada mekanize sistemle yapılan üretimi inceledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:23 Kaynak: AA

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