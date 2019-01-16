Ttk Genel Müdürü Eroğlu'ndan Amasra'da İnceleme
1 saat önce
Türkiye Taşkömürü Kurumunda (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Amasra Müessese Müdürlüğü'nde incelemede bulundu.
Türkiye
Taşkömürü Kurumunda (TTK) Genel Müdürü Kazım Eroğlu, Amasra
Müessese Müdürlüğü'nde incelemede bulundu.
Eroğlu, genel müdür
yardımcıları İsmail Güner
ve Muharrem Kiraz
'ın yanı sıra Karadon, Üzülmez, Kozlu
ve Armutçuk müessese müdürlerinin de yer aldığı ziyarette ilk olarak Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir'i ziyaret etti.
Özdemir'den müessesenin çalışmaları hakkında bilgi alan Eroğlu, daha sonra maden işçileriyle sohbet etti, maden ocağına inerek burada mekanize sistemle yapılan üretimi inceledi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:23 Kaynak: AA
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