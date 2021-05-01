TTSO Başkanı Hacısalihoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı - Son Dakika

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hacısalihoğlu, mesajında, ülke ekonomisinin işveren ve işçilerin emeğiyle büyüdüğünü belirterek, akıl ve alın teriyle çalışıp üreterek Türkiye'nin geleceğine katkı sağlayan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı.

Türkiye'nin hedeflenen refah seviyesine girişimci, sanayici ve işçilerin ortak emeğiyle ulaşabileceğini vurgulayan Hacısalihoğlu, şunları kaydetti:

"Özellikle son bir yıldır pandemi nedeniyle yaşanan sıkışıklığı yine el ele üreterek, çalışarak aşacağız. Bu zor günlerde üretim gücümüzü ayakta tutan tüm çalışanların bayramını birlik, beraberlik ve dayanışma içinde kutluyoruz. Ülkemizin dünyanın önemli ekonomileri arasında girmesinde fedakar işçilerimizin payı çok büyüktür. Emek olmadan üretim, gelişme ve kalkınma mümkün değildir."