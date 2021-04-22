TTSO Başkanı Hacısalihoğlu, kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasını değerlendirdi - Son Dakika

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Suat Hacısalihoğlu, tüm sektörlerde kısa çalışma ödeneğinin haziran ayına kadar uzatılmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Trabzon iş dünyası adına teşekkür etti.

Hacısalihoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, kısa çalışma ödeneğinin hem çalışanlar hem de işletmeler için zor dönemde kurtarıcı olduğunu belirtti.

Dünya ekonomisini derinden etkileyen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm sektörlerin zor günler geçirmesine neden olduğunu kaydeden Hacısalihoğlu, şöyle devam etti:

"Bu ekonomik sıkışıklıktan çıkmamız için devletimiz sürecin başından bu yana çeşitli destekler veriyor. Bunların en önemlilerinden birisi de kısa çalışma ödeneğidir. Ülkemiz istihdamının korunması ve işletmelerimizin ayakta kalabilmesi için kısa çalışma ödeneğine nisan-mayıs ve haziran aylarında da devam edilme kararı alınmasını memnuniyetle karşıladık."

Hacısalihoğlu, iş dünyası olarak beklentilerine cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Salgından en fazla etkilenen sektörlerden biri olan turizm sektöründeki KDV indiriminin devam etmesini de memnuniyetle karşıladık. Ayrıca salgının ilk gününden itibaren tüm sektörlerin sorunlarının yetkili makamlara iletilmesi ve çözümü konusunda gece gündüz çalışan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na da teşekkür ediyoruz. Trabzon iş dünyası adına kendilerine şükranlarımızı sunuyoruz."