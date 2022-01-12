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TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli'ye Türkiye Bilimler Akademisinden ödül - Son Dakika

TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli'ye Türkiye Bilimler Akademisinden ödül

12.01.2022 11:40
TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli'ye Türkiye Bilimler Akademisinden ödül

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Türkiye Bilimler Akademisince (TÜBA) "Tedavi ve Korunma Alanında TÜBA Kovid-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Yerli Kovid-19 aşısı TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Türkiye Bilimler Akademisince (TÜBA) "Tedavi ve Korunma Alanında TÜBA Kovid-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Erciyes Üniversitesinden (ERÜ) yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBA Akademi Konseyince, 2020-2021 için ulusal düzeyde Kovid-19 salgınıyla mücadelede teşhisten tedaviye tüm aşamalara yönelik özgün yöntem ve ürün geliştiren araştırmacılar ile sağlık temel bilim alanlarında çalışan bilim insanlarının başvurabileceği ulusal ödül programı oluşturuldu.

Bu kapsamda, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 salgınını konu alan üstün nitelikli bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan bilim insanlarını araştırmalarında teşvik etmek, desteklemek ve onurlandırmak üzere "TÜBA Kovid-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü" ihdas edildi.

Değerlendirme komitesinin çalışmaları sonucunda, ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Özdarendeli, "Hücre Kültüründe Hazırlanan İki Farklı Yitilikte İnaktif Kovid-19 Aşısı ERUCOV-VAC'ın, Sağlıklı Gönüllülere İntramusküler Yoldan İki Kez Uygulanmasının Güvenliliğinin ve İmmunojenisitesinin İncelendiği Faz Çalışmaları" adlı projeyle "Tedavi ve Korunma Alanında TÜBA Kovid-19 Küresel Salgınla Mücadele Özel Ödülü"ne layık görüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Özdarendeli'yi tebrik ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Virüsün ilk ortaya çıktığı günden bu yana gece gündüz demeden Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, ekibi ve bizler özveriyle çalıştık. İlk günden bu yana bu başarıya ulaşacağımıza her zaman inandık. Yerli aşımız TUKOVAC bizlerin en büyük gururu olmuştur. Şahsım ve üniversitem adına özel ödüle layık görülen Özdarendeli'yi tebrik ediyor, tüm çalışma ekibine de TUKOVAC çalışmalarındaki özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum."

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Aykut Özdarendeli, Öğretim Üyesi, TURKOVAC, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: TURKOVAC'ı geliştiren Prof. Dr. Özdarendeli'ye Türkiye Bilimler Akademisinden ödül - Son Dakika
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