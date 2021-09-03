TÜBİTAK onaylı proje ile antikanser özellikli kefir ve ekmek yapacaklar - Son Dakika

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Figen Ertekin'in yürütücülüğünü yaptığı "Krusifer grubu sebzelerin tohumlarından yeşil yöntemler kullanılarak ekstrakte edilen, saflaştırılan ve karakterize edilen sülforafanın biyoyararlanımının ve stabilitesinin artırılması için mikroenkapsülasyonu ve fonksiyonel gıda üretiminde kullanımı" başlıklı proje, TÜBİTAK "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Proje ekibini ağırlayan Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, "TÜBİTAK tarafından projeleri desteklenmeye uygun bulunan Figen Hocamızı ve ekibini tebrik diyorum. Ege Üniversitesi ailesi olarak oluşturduğumuz bilim ve araştırma iklimi ile sürekli üretmeye ve gelişmeye devam ediyoruz" dedi.

Antikanser özellikli fonksiyonel gıdalar geliştirilecek

Proje hakkında bilgi veren Prof. Dr. Figen Ertekin, "Yaşam kalitesinin tıbbi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak artması, ortalama yaşam süresinin uzamasına neden olmakla birlikte, birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Toplumların büyük bir kısmında yaygın olarak görülen kanserler, kalp-damar hastalıkları ve nörodejeneratif hastalıklar gün geçtikçe artış göstermektedir. Projemizde, genel sağlığı koruyucu ve yaşam kalitesini arttırıcı, kanser gelişimini engelleyici, nörodejeneratif hastalıklar; Alzheimer, MS gibi ve kalp-damar hastalıklarından koruyucu özellikleri nedeniyle son yıllarda bilimsel literatüre yaygın olarak konu olan sülforafan molekülünün, krusifer grubu sebze tohumlarından (karaturp, alabaş veya lahana) enerji verimliliği yüksek, hızlı ve etkin bir şekilde ekstrakte edilmesi, istenmeyen tat ve kokusunun maskelenmesi, biyoyararlanımının arttırılması ve stabilitesinin korunması amaçlarıyla mikro/nano teknolojik yöntemlerle enkapsüle edilmesi amaçlanmaktadır. Böylece sülforafanın kokusu ve tadı maskelenmiş, biyoyararlanımı artırılmış ve değişen fiziksel koşullarda stabilitesi bozulmayan, raf ömrü uzatılmış, düşük dozlarda bile yüksek biyoaktiviteye sahip bir ürün elde edilmiş olacaktır. Elde edilecek mikro kapsüller kullanılarak, nöroprotektif ve antikanser özellikleri yüksek olan fonksiyonel gıda ürünleri kefir ve ekmek geliştirilmesi planlanmaktadır" diye konuştu.

Prof. Dr. Figen Ertekin'in yürüttüğü projede araştırmacı olarak EÜ Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Nalbantsoy, Fen fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nazlı Sarıkahya yer alırken projenin danışmanlığını ise EÜ Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İlkin Şengün ve Adnan Menderes Üniversitesi Mühendislik FakültesiGıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Koç üstleniyor.