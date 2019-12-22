TÜDAM'da "Anadolu Makam" konseri - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜDAM'da 'Anadolu Makam' konseri - Son Dakika

TÜDAM'da "Anadolu Makam" konseri

6 saat önce

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği 'Anadolu Makam Öğrenci Toplulukları' konseri, Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.

TÜDAM'da

Anadolu Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin düzenlediği 'Anadolu Makam Öğrenci Toplulukları' konseri, Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi.


Konser sonrası konuşan Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Mehmet Ali Çalışkan, "Çok güzel bir konser oldu. Halka açık bir etkinlik olması bizim için de güzel oldu. Bu tür etkinliklerin arttırılmasıyla halkımıza sanatımızı göstermek bizi çok daha mutlu edecektir. Etkinliğin TÜDAM'da yapılması da bizim için farklı bir deneyim oldu" diye konuştu.


Konserde Gonca Çiçek sınıfı Sivas'tan "Anlatamam derdimi dertsiz insana, Yürü bre çiçek dağı, Gine dertli iniliyorsun", Elazığ'dan "Al eyvanda han kalmadı, Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncası, Dağlar dağımdır benim" ve Şanlıurfa'dan "Çay içinde adalar" eserlerine hayat verirken, Esra Berkman sınıfı Yalçın Tura'dan buselik, ferahnak, şevkafza, hüseyni makamlarında ikilemeler", Ali Rıfat Çağatay'dan "Suzidil Saz Semaisi, Aksak Semai, Yürük Semai, Sengin Semai", Refik Talat Alpman'dan "Şedd-i Araban Saz Semaisi, Aksak Semai, Semai", Hüseyin Sadettin Arel'den "Hüseyni Konser Saz Semaisi, Aksak Semai, Çeng-i Harbi, Devr-i Turan" eserlerini seslendirdi. - ESKİŞEHİR

Anadolu Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir
Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı İncir satışından dönen kamyonet, hafif ticari araca çarparak devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Kamyonet takla atarak ters döndü! Kasasında bulunan 10 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
21:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Mükafat programına 758 başvurunun gelmiş olması mayanın tuttuğuna işaret... - Son Dakika
21:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü, artık... - Son Dakika
21:06 Valizinden uyuşturucu çıkan yolcu tutuklandı - Son Dakika
21:06 Konya'da otomobil devrildi: 3 yaralı - Son Dakika
21:05 Beşiktaş maçından kareler 2 - Son Dakika
20:40 Binali Yıldırım: Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir - Son Dakika
19:47 Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti: 1 yaralı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2019 21:15:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜDAM'da "Anadolu Makam" konseri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]