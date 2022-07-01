TÜDAV'dan 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda önemli çağrı

TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), günümüzde denizlerde sürdürülebilir 'Mavi büyüme' ve 'Mavi ekonomiye' önem verilmesi çağrısı yaptı.

Lizbon'da BM Denizler Konferansı'nda bulunan TÜDAV Başkanı Prof.Dr. Bayram Öztürk, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle açıklama yaptı. Prof.Dr. Öztürk, günümüzde dünyada 'Mavi büyüme' ve 'Mavi ekonomi' konularının en önemli gündem maddeleri arasında bulunduğunu hatırlattı. Prof.Dr. Öztürk, denizlerden elde edilecek su ürünlerinin dünya gıda güvenliği için bir sigorta görevi yaptığını vurgulayarak, "Bu kapsamda Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıl içerisinde 2 milyon ton su ürünü üretimi ve üreticiliği için hedefinin olması gerekmektedir. Böylece gıda güvenliği ve işsizliğin önlenmesi için 'Mavi büyüme' stratejini ve 'Mavi ekonomiyi' geliştirmeliyiz. " dedi.

5 ÖNEMLİ ÖNERİ

TÜDAV Başkanı Prof.Dr. Bayram Öztürk, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı kutlarken şu önerilerde bulundu: Ekosisteme zararlı olan ve gemilerden kaynaklanan gürültüyü azaltmak için sürat teknelerinin hızlarını azaltmaları ve sessiz özellikte olan gemi makinaların kullanılması önerilmektedir. Böylece Boğazlar ve Karadeniz 'de gemi kökenli kirlenme azaltılmış olacaktır. *Deniz ulaşımının en ucuz ve çevreci ulaşım sistemi olduğu bilindiğinden kamunun deniz ulaşımını artırması ve yeni yolcu hatları açması için çaba sarf etmesi gerekmektedir. Ayrıca başta Sakarya Nehri olmak üzere Anadolu içindeki nehirlerde de yolcu ve yük taşımacılığı için çaba gösterilmelidir. *Türkiye'nin iyi eğilmiş, yetiştirilmiş deniz adamlarıyla dünyadaki denizcilik filosuna mürettebat vererek hem işsizliği azaltabilecektir. Böylece hem de döviz kazanabileceği değerlendirilerek bunun için denizcilik ve balıkçılık eğitiminin güçlendirilmesi bunun için bazı pilot okullar açması gerektiği değerlendirilmektedir. *Deniz turizmi geliştirilerek atıl tersane ve balıkçı barınaklarının ekonomiye kazandırılması önem taşımaktadır. * Marmara Denizi 'ndeki deniz salyası konusunun aylık olarak izlenmesi büyük önem taşımaktadır. *Denizlerin korunması için deniz araştırmaları kaçınılmazdır. Bu nedenle en başta Ege ve Akdeniz 'de sürdürülebilir açık deniz araştırmalarının artırılması ve deniz bilimlerine daha fazla bütçe ayrılması yoluna gidilmelidir.

KARADENİZ'DEKİ SAVAŞ

TÜDAV'ın basın açıklamasında; Karadeniz'deki savaşın bir an önce bitmesi, deniz ulaşımının tekrar açılması, dünyadaki gıda krizinin azaltılması gerektiği vurgulanırken, savaşın neden olduğu ekolojik sorunların azaltılması için çabaların sürdürülmesi çağrısı yapıldı.