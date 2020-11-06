TÜDKİYEB'den "küçükbaş hayvancılık destekleri" değerlendirmesi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılıkta mevcut desteklerin sürdürülmesi, bazı desteklerin artırılması ve yeni desteklerin getirilmesinin sektörün gelişimine katkı sağlayacağını belirterek, "Küçükbaş hayvancılığımızın gelişmesi, kırmızı etteki açığımızı kapatacak, koyun ve keçi sütü üretimimizi artıracaktır." ifadesini kullandı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2020 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı"nı değerlendirdi.

Küçükbaş hayvancılıkta mevcut desteklerin sürdürülmesi, bazı desteklerin artırılması ve yeni desteklerin getirilmesinin sektörün gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayan Çelik, damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye yetiştiricilerin, Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı anaç koyun başına verilen desteğin yüzde 20 artışla 25 liradan 30 liraya, anaç keçi başına verilen desteğin ise yüzde 40 artışla 25 liradan 35 liraya çıkarıldığını bildirdi.

Geçmiş yıllardan farklı olarak koyun, keçi ayrımına gidildiği bilgisini veren Çelik, anaç tiftik keçisi başına ilave 20 lira desteğin geçen yıl sadece Mardin, Siirt ve Şırnak illerine verilirken, bu yıl uygulamanın tüm illere yaygınlaştırıldığını kaydetti.

Çelik, bu yıl ilk defa, göçer yetiştiricilerin anaç koyun ve anaç keçi başına ilave 2 lira destek ödemesi getirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Çoban, sürü büyütme, soy kütüğü desteği

Küçükbaş hayvancılık desteklemelerinde, geçen yıl olduğu gibi çoban istihdam desteğinin 100 baş ve üzeri anaç koyun anaç keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5 bin lira olarak ödeneceğini belirten Çelik, şöyle devam etti:

"Bir önceki yılın anaç koyun, anaç keçi desteğini alan ve destekleme yılında anaç koyun anaç keçi sayısını artıran işletmelere, bir önceki yılın kuzu ve oğlaklarının, destekleme yılında anaç koyun, anaç keçi vasfına ulaşanlarına Bakanlıkça belirlenen artış oranını aşmamak kaydıyla hayvan başına 100 lira destek ödenecek."

Çelik, ıslah programına dahil olan damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, Küçükbaş Soy Kütüğü ve Ön Soy Kütüğü Bilgi Sistemi (SOYBİS) ve Bakanlık Hayvan Bilgi Sistemi (HBS) sistemine kayıtlı yetiştiricilerin koyun ve keçilerine hayvan başına 100 lira, soy kütüğü işletmelerinde yetiştirilen koç ve tekeleri alan yetiştiricilere 500 lira hayvan başına destek ödemesi yapılacağını kaydetti.

DİTAP desteği getirildi

Diğer desteklere ilişkin de bilgi veren Çelik, bu yıl ilk defa Dijital Tarım Pazarı Platformu (DİTAP) desteği getirildiğini belirtti. Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen hayvansal ürünlerini DİTAP üzerinden doğrudan veya üyesi olduğu üretici/yetiştirici örgütü üzerinden pazarlayan üreticilere ve besilik hayvanını bu platform üzerinden temin eden ve kararnamedeki şartları sağlayan yetiştiricilere Bakanlığın belirlediği dönem, birim fiyat ve kriterler üzerinden destek ödemesi yapılacağını ifade etti.

Küçükbaş hayvancılığa desteklerin artırılarak sürdürülmesinin önemine dikkati çeken Çelik, "Küçükbaş hayvancılığımızın gelişmesi kırmızı etteki açığımızı kapatacak, koyun ve keçi sütü üretimimizi artıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Nihat Çelik, küçükbaş hayvancılığa desteklerini esirgemeyen, sektörün sorunlarını çözmek için çalışan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkür etti.