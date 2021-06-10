TÜFAD Kayseri Şubesi'nde mevcut başkan Osman Yozgat Güven tazeledi

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi'nin olağan genel kurulunda mevcut başkan Osman Yozgat, yeniden seçilerek güven tazeledi.

TÜFAD Kayseri Şubesi'nde düzenlenen genel kurul, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığını Ali Üstünel'in yaptığı kurulda bir konuşma yapan TÜFAD Kayseri Şube Başkanı ve başkan adayı Osman Yozgat, "Biz antrenörler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada burayı daha yükseklere taşıma çabası içerisinde olalım. Birlikte olmak istemeyenler için yapacak bir şey yok. Biz birlikte, bir aile ortamı içerisinde geldik ve bu da buralara yansıdı. Arkadaşlarımızla birlikte nereden nereye geldiğini anlatmaya gerek yok. Biz birlikte olursak önemli işler yaparız. Biz antrenörler hiç kimsenin rakibi değiliz. Hiç kimse de bizim rakibimiz değil, olamazda. Antrenörün saygınlığını, seviyesini ve kişiliğini yapabildiğimiz kadar en üst seviyeye taşımak, taşımak isteyenlere yardımcı olmak istiyoruz. istemeyenlerle de alakalı zaten yapacağımız bir şey yok. Bu camiayı buraya birliktelik getirdi. Bundan sonra da daha büyüyerek devam etmesi için çabalayacağız" ifadelerini kullandı.

Yozgat'ın konuşmasının ardından yönetimin faaliyet raporu okundu. Yapılan seçimde tek aday olan mevcut başkan Osman Yozgat, yeniden başkan seçilerek güven tazeledi. Oluşan yönetim kurulu şu şekilde:

"Osman Yozgat, Ahmet Yıldız, Mutlu Önal, Serdar Sucan, Mustafa Türkmen, Gökmen Başoğlu, İsmail Doğan, Mustafa Demirpolat, Zafer Türkmen, İshak Kattaş, Emin Gök, Doğan Doğan, Erhan Kan, Öner Şahin, Sebahattin Tekin." - KAYSERİ