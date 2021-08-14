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Tüfeği atıp, kaçmaya çalıştılar - Son Dakika

Tüfeği atıp, kaçmaya çalıştılar

14.08.2021 23:54
Tüfeği atıp, kaçmaya çalıştılar, System.String[]

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin içerisindeki 2 kişi, pompalı tüfeği yol kenarına atarak kaçmaya devam etti.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobilin içerisindeki 2 kişi, pompalı tüfeği yol kenarına atarak kaçmaya devam etti. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamaca sonucunda yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İzmit D-100 Karayolu üzerinde meydana geldi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobildeki bulunan 2 kişi kaçmaya başladı. D-100 Karayolu üzerinde kovalamacanın devam ettiği sırada, otomobil içerisinde bulunanlardan biri Kartepe ilçesi Köseköy Mahallesi'ne geldikleri sırada pompalı tüfeği dışarı attı. Bir süre daha ilerleyen otomobil, TEM yoluna girerek Ankara istikametinde ilerledi. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından TEM yolu üzerinde durdurulan otomobil içerisinde bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Bu arada polis ekibi, pompalı tüfeği bularak el koydu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Tüfeği atıp, kaçmaya çalıştılar
Tüfeği atıp, kaçmaya çalıştılar
Tüfeği atıp, kaçmaya çalıştılar
Tüfeği atıp, kaçmaya çalıştılar
Tüfeği atıp, kaçmaya çalıştılar
Tüfeği atıp, kaçmaya çalıştılar
Tüfeği atıp, kaçmaya çalıştılar

D-100 Karayolu, TEM Otoyolu, Otomobil, Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tüfeği atıp, kaçmaya çalıştılar - Son Dakika


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