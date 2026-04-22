Tuğgeneral Özdeyer Şanlıurfa’da denetimlerde bulundu

Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral İlhami Özdeyer, yıllık denetim ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında Şanlıurfa’ya gelerek İl Jandarma Komutanlığı’nda incelemelerde bulundu. Askeri manga tarafından karşılanan Özdeyer, şeref defterini imzaladıktan sonra komuta kademesiyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

BİRLİKLERDE DETAYLI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

Ziyaret kapsamında İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ve komuta kademesiyle toplantı gerçekleştiren Tuğgeneral Özdeyer, birimlerin faaliyetleri hakkında kapsamlı bir brifing aldı. Denetim programı çerçevesinde birlik ve tesislerde incelemelerde bulunan Özdeyer, mevcut çalışmaların etkinliği ve yürütülen hizmetlerin kalitesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Gerçekleştirilen denetimlerin, jandarma teşkilatının hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlaması hedeflenirken, lojistik süreçlerin daha verimli hale getirilmesi adına önemli veriler elde edildi. Yetkililer, bu tür denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini ve sahadaki çalışmaların daha etkin hale getirileceğini belirtti.

Haber: Ali Karademir