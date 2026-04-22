Tuğgeneral Özdeyer Şanlıurfa’da denetimlerde bulundu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.04.2026 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral İlhami Özdeyer, yıllık denetim programı kapsamında Şanlıurfa’da incelemelerde bulundu. Ziyarette birliklerin faaliyetleri değerlendirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral İlhami Özdeyer, yıllık denetim ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında Şanlıurfa’ya gelerek İl Jandarma Komutanlığı’nda incelemelerde bulundu. Askeri manga tarafından karşılanan Özdeyer, şeref defterini imzaladıktan sonra komuta kademesiyle bir araya gelerek yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

BİRLİKLERDE DETAYLI İNCELEME VE DEĞERLENDİRME

Ziyaret kapsamında İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ve komuta kademesiyle toplantı gerçekleştiren Tuğgeneral Özdeyer, birimlerin faaliyetleri hakkında kapsamlı bir brifing aldı. Denetim programı çerçevesinde birlik ve tesislerde incelemelerde bulunan Özdeyer, mevcut çalışmaların etkinliği ve yürütülen hizmetlerin kalitesi üzerine değerlendirmelerde bulundu.

HİZMET KALİTESİNİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Gerçekleştirilen denetimlerin, jandarma teşkilatının hizmet kalitesinin artırılmasına katkı sağlaması hedeflenirken, lojistik süreçlerin daha verimli hale getirilmesi adına önemli veriler elde edildi. Yetkililer, bu tür denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini ve sahadaki çalışmaların daha etkin hale getirileceğini belirtti.

Haber: Ali Karademir

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Jandarma, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 09:50:23. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.