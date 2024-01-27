Son Dakika Asker Haberleri

11:01 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Ansiklopedisi belgeselinin galasına katıldı Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul'da Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nin 33 yıllık hikayesinin anlatıldığı 'Hep 33 Yaşında' belgesel filminin galasına katıldı. Erbaş, ansiklopedinin önemini vurgulayarak, İslam Ansiklopedisi'nin dünyada Müslümanlarca hazırlanan son derece değerli bir eser olduğunu belirtti.

22:12 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam Ansiklopedisi belgeselini tanıttı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük kültür hareketlerinden biri olan İslam Ansiklopedisi'nin hikayesini anlatan 'Hep 33 Yaşında' belgeselini tanıttı. Erbaş, belgeselin İslam coğrafyasının 15 asırlık serüvenini anlattığını ve İslam medeniyetinin önemli bir mirasını gelecek nesillere aktardığını belirtti.

00:16 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Şehitlerimiz İçin Sözümüz Var" programında konuştu Açıklaması Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail'in haksız şiddetine karşı her platformda tepkilerini ortaya koymayı, barış ve esenlik çağrılarını seslendirmeyi her zaman vazife bildiklerini belirterek, "Bizler dün olduğu gibi bugün de mazlumun yanında, zalimin ise karşısında olmaya devam edeceğiz.

09:47 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yılın Kareleri oylamasına katıldı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Erbaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin çektiği 147 fotoğrafı inceleyerek seçimini yaptı. Fotoğrafların anlamlı olduğunu belirten Erbaş, Gazze'deki saldırıların fotoğraflanmasının dünya farkındalığını artıracağını ifade etti.

04:19 Gazze Şeridi'nde Esir Kadın Askerlerden İsrail Hükümetine Çağrı Gazze Şeridi'nde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının elindeki 3 kadın esir asker, savaşın durmasını, esir takası anlaşması yapılmasını ve evlerine canlı olarak dönmeyi istediklerini belirtti. Kassam Tugaylarının Medya Ofisi tarafından 3 kadın esir askerin, İsrail hükümetine ve Başbakan Binyamin Netanyahu'ya seslendikleri bir video yayımlandı.

00:37 Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkezi'nde 35. Dönem Uzman Erbaşların Mezuniyet Töreni Kırkağaç Jandarma Komando Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitimlerini tamamlayan 35. Dönem Uzman Erbaşların mezuniyet töreni coşkuyla gerçekleştirildi. Törene, Manisa Valisi Enver Ünlü, Tümgeneral Yusuf Ziyaddin Cavlak ve diğer yetkililerin yanı sıra şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar da katıldı. 6 aylık eğitimlerini tamamlayan bin 804 Uzman Erbaş, törenin ardından görevlerine başladı.

23:44 Rusya, Ukraynalı esirlerin düşen uçağa bindiği anları yayınladı Rusya Soruşturma Komitesi, Ukraynalı savaş esirlerinin Belgorod bölgesinde geçtiğimiz Çarşamba günü düşen İl-76 askeri nakliye uçağına konvoylarla getirilerek bindirildiği görüntüleri yayınladı. Rusya'da geçtiğimiz çarşamba günü düşen ve 65'i Ukraynalı esir asker olmak üzere toplam 74 kişinin öldüğü İl-76 askeri nakliye uçağı ile ilgili soruşturma devam ediyor.

23:42 Rusya, Ukraynalı esirlerin düşen uçağa bindiği anları yayınladı Rusya Soruşturma Komitesi, Ukraynalı savaş esirlerinin Belgorod bölgesinde düşen İl-76 askeri nakliye uçağına konvoylarla getirilerek bindirildiği anlara dair görüntüleri paylaştı. Videoda, havaalanında bekleyen nakliye uçağına Rus askeri araçlarla taşınan Ukraynalı esirler görülürken, yoğun güvenlik önlemleri altında esirleri taşıyan askeri konvoya resmi bir aracın öncülük ettiği dikkat çekti. Rusya Soruşturma Komitesi, uçağın düşmesinden Ukrayna'yı sorumlu tutmuş ve saldırının uçaksavar füzesiyle gerçekleştirildiğini belirtmişti.

22:56 Erzincan'da kaza: 1 ölü, 9 yaralı Erzincan'ın Refahiye ilçesinde hafif ticari araç ile içerisinde askerlerin bulunduğu midibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6'sı asker toplam 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22:20 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail aleyhine açılan soykırım davasına destek verdi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail aleyhine açılan soykırım davasında ihtiyati tedbir kararıyla ilgili destek mesajı yayınladı. Erbaş, Filistin halkının haklı mücadelesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

20:37 Erzincan'da feci kaza: Hafif ticari araçla midibüs çarpıştı, 1 ölü 6'sı asker 9 yaralı Feci kazada hafif ticari araç hurdaya döndü. Erzincan-Sivas karayolunda Fiat marka hafif ticari araç ile içerisinde askerlerin bulunduğu midibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6'ı asker toplam 9 kişi yaralandı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

16:18 Erzincan'da midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 6 asker ve 9 kişi yaralandı Erzincan'ın Refahiye ilçesinde meydana gelen kazada, bir midibüs ile hafif ticari araç çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç şarampole devrildi ve 1 kişi hayatını kaybetti. Kazada 6'sı asker olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve durumu ağır olan 3 kişi bulunmaktadır. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

15:35 Erzincan-Sivas Karayolunda Kaza: 1 Ölü, 9 Yaralı Erzincan-Sivas karayolunda meydana gelen trafik kazasında, bir hafif ticari araç ile askerleri taşıyan bir midibüs çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 6'sı asker toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve durumu ağır olan 3 kişi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

14:15 Düşen Ukraynalı askerleri taşıyan uçağın kara kutuları bulundu Rusya'nın Belgorod bölgesinde düşen Ukraynalı esir askerleri taşıyan İl-76 tipi askeri nakliye uçağının kara kutuları bulundu. Uçağın düşmesi sonucu 65'i Ukraynalı asker toplam 74 kişi hayatını kaybetmişti. Kara kutuların her ikisi de iyi durumda ve soruşturma için yetkililere teslim edildi.

13:50 Rusya'da düşen Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın kara kutuları bulundu Rusya'nın Belgorod bölgesinde düşen Ukraynalı esir askerleri taşıyan İl-76 tipi askeri nakliye uçağının kara kutuları bulundu. Uçağın kara kutularının her ikisi de iyi durumda ve soruşturma için yetkililere teslim edildi.

22:55 İsrail ordusu son 24 saatte 38 askerin yaralandığını bildirdi İsrail ordusu, son 24 saat içinde 8'i Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda olmak üzere toplamda 38 askerin yaralandığını açıkladı. İsrailli askerlerin 7 Ekim'den bu yana yaralananların sayısı ise 2 bin 748'e ulaştı. Gazze'deki kara harekatı kapsamında yaralanan İsrailli askerlerin sayısı ise 1258'e çıktı. Hastanelerde tedavi gören askerlerin sayısı ise 38'i ağır olmak üzere 396 olarak aktarıldı.

21:11 Sürücü, kaza sonrası aracının çekici ile götürülmesine karşı çıkınca gözaltına alındı Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, aracının çekici ile götürülmesine karşı çıkınca polislerle tartıştı ve gözaltına alındı.

20:51 Karasu'da kaza sonrası sürücü gözaltına alındı Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybeden bir otomobil yoldan çıkarak takla attı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü, aracının çekici ile götürülmesine karşı çıkınca polislerle tartıştı ve gözaltına alındı.

20:39 İsrailli Asker, Gazze'ye Saldırılar Sırasında Kadın İsrailli Askeri Tecavüzle Suçlandı İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İç Cephe Komutanlığı'ndan bir yedek askere karşı ciddi cinsel suçlar ve kendisiyle birlikte görev yapmak üzere görevlendirilen bir kadın askere tecavüz nedeniyle dava açıldı. İsmi açıklanmayan askerin olaydan birkaç gün sonra tutuklandığı ve kısa süre önce de kendisi hakkında hazırlanan iddianamede, cinsel saldırının İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasından sonraki haftalarda gece geç saatlerde gerçekleştiğinin yer aldığı aktarıldı. İsrail'in Haaretz gazetesi 28 Kasım 2022'de ülkenin Devlet Denetçiliği tarafından yayınlanan bir rapora dayandırdığı haberde, 2021'de İsrail ordusunda zorunlu hizmet için görevli kadın askerlerin yaklaşık üçte birinin en az bir kez cinsel tacize maruz kaldığını yazmıştı.

17:29 Bursa Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Vatandaşları Dolandırıcılık Konusunda Uyarıyor Bursa Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü, son zamanlarda artan dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıtıyor. Emniyet tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların telefonla kendilerini polis, asker veya savcı olarak tanıtan ve para, altın isteyen şahıslara inanmamaları ve durumu hemen 112 Acil Çağrı hattını aramaları ya da en yakın emniyet birimine başvurmaları gerektiği belirtildi.

17:06 Tunceli, depreme hazırlanıyor Tunceli'de asker ve polisin katılımı ile deprem tatbikatı gerçekleştirildi. Tunceli, muhtemel bir deprem öncesi hazırlık çalışmalarına hız veriyor. Konteyner kentlerin kurulduğu Tunceli'de, asker ve polis ekipleriyle tatbikatlar düzenleniyor. Tunceli'de 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen deprem sonucunda bin 686 ağır hasarlı yapı tespit edilmişti. Kentte olası bir depremde görev alacak arama-kurtarma ekiplerine eğitimler verilmeye başlandı. Eski valilik konutu deprem tatbikat alanına dönüştürüldü. Tunceli, deprem tatbikatlarının okulu olacak ve arama-kurtarma faaliyetleri için gerekli ekipmanları temin edecek.

16:50 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'da sömestir tatili kampında olan İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

22:28 Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçak düştü: 65 ölü Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukraynalı esir askerleri taşıyan Ilyushin-76 askeri nakliye uçağı düştü. Kazada, 65 Ukraynalı esir asker hayatını kaybetti. Uçakta ayrıca 6 mürettebat ve 3 kişi bulunuyordu.

15:41 Rusya'da düşen askeri uçakta 74 kişi hayatını kaybetti Rusya'nın Belgorod bölgesinde düşen Ilyushin-76 askeri nakliye uçağında 65'i Ukraynalı esir asker olmak üzere toplam 74 kişinin öldüğü açıklandı. Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov ise uçağın Ukrayna tarafından fırlatılan füzelerle düşürüldüğünü iddia etti.

12:59 74 kişi hayatını kaybetti! Rusya'da Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşme anı kamerada Rusya'nın Belgorod bölgesinde Ukraynalı esir askerleri taşıyan bir askeri nakliye uçağı düştü. Kazada 65 Ukraynalı esir asker, 6 mürettebat ve diğer 3 kişi hayatını kaybederken uçağın düşme anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

12:57 Almanya'da Türkçe çağrılar içeren askeri afişler dikkat çekiyor Almanya'da ordunun asker adaylarına yönelik hazırlanan afişlerde Türkçe çağrılara da yer verilmesi dikkat çekiyor. Alman Silahlı Kuvvetleri, personel sayısını artırmak için Türkçe afişlerle başvuruda bulunmalarını istiyor. Afişlerde çeşitli meslek gruplarına yönelik iş başvurusu yapabileceği belirtiliyor. Almanya Savunma Bakanı, kalifiye personel sıkıntısı yaşandığını ve başvuruların azaldığını açıklamıştı.

07:45 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: İslam'ın ahlak ilkeleri insanlığa yeniden teklif edilmeli Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam'ın ahlak ilkelerinin ve evrensel değerlerinin insanlığa yeniden teklif edilmesi gerektiğini söyledi. Erbaş, ayrıca din görevlilerinin eğitiminin özel hassasiyet gerektirdiğini belirtti.

23:00 Myanmar askeri uçağı pistten çıktı: 8 yaralı Hindistan'daki bir havaalanında Myanmar'a ait askeri uçağın pistten çıkması sonucu 8 asker yaralandı. Uçak, çatışmalar nedeniyle Hindistan'a sığınan askerleri ülkelerine geri götürmek üzere havalimanına gelmişti.

18:02 İsrail Savunma Bakanlığı, Tedavi Edilen Yaralı Asker Sayısını Açıkladı İsrail Savunma Bakanlığı, her gün 60 yaralı askerin tedaviye alındığını ve halihazırda 4 bin 544 askerin tedavi sürecinde olduğunu açıkladı. Tedavi edilen askerlerin çoğunun yedek asker olduğu belirtilen raporda, bunların yarısının 30 yaşında veya daha küçük olduğu kaydedildi. İsrail Savunma Bakanlığı, yaralanan askerlerle iletişime geçerek onlara tedavi süreleri boyunca, tıbbi, psikolojik ve maddi destekte bulunduğu aktarıldı.

17:02 İsrail ordusu: Son 24 saatte 17 asker yaralandı İsrail ordusu, son 24 saatte 10'u Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere, 17 İsrail askerinin yaralandığını açıkladı. Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 2 bin 689'a yükseldi.

16:08 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Kudüs Müslümanların idaresinde darüsselam, çıktığında ise kaosun merkezi oluyor Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet Akademisi Başkanlığınca düzenlenen Eğitim Görevlileri Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kudüs'ün Müslümanların idaresinde barış ve huzur, çıktığında ise kaos ve zulmün merkezi olduğunu belirtti. Erbaş, İslam medeniyetinin temelinin ilme, bilgiye ve hikmete dayandığını vurgulayarak, din görevlilerinin insan yetiştirmek konusunda özel hassasiyet göstermeleri gerektiğini ifade etti. Ayrıca, dijital dünyanın sürekli güncel tutulması gerektiğini ve doğru bilginin önemini vurguladı.

13:53 Hindistan'da Myanmar'a ait askeri uçağın pistten çıkması sonucu 8 asker yaralandı Hindistan'ın Mizoram eyaletinde bulunan Lengpui Havaalanı'nda Myanmar'a ait askeri uçağın pistten çıkması sonucu 8 asker yaralandı. Uçağın çatışmalar nedeniyle Hindistan'a sığınan askerleri ülkelerine geri götürmek üzere havalimanına geldiği belirtildi. Son 2 ay içinde yaklaşık 700 Myanmar askeri Hindistan'a geçti ve geri gönderilmeye başlandı.

12:34 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ilkokul öğrencilerine yönelik 'Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor Projesi'ni duyurdu Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, nesiller arasındaki etkileşimi artırmak ve doğru bir rol model sunmak amacıyla başlatılan 'Genç Gönüller, Çocuk Gönüllerle Buluşuyor Projesi'ni duyurdu. Proje kapsamında üniversite ve lise öğrencileri, ilkokul öğrencilerine rehberlik edecek ve değerler eğitimi faaliyetleri düzenlenecek. Pilot olarak belirlenen 10 ilde 2 bin çocuk ve gence ulaşılması planlanıyor.

11:29 Asker Bülent ve Gazi Osman Sivasspor'un Başarısı İçin Birlikte Çalışıyor Futbolculuk kariyerinde asker selamıyla tanınan Bülent Uygun ve Ampute Milli Takımı'nda futbolculuk ve teknik direktörlük yapan gazi Osman Çakmak, Sivasspor'un başarısı için bir araya geldi. Osman Çakmak, Sivasspor'un yardımcı antrenörü olarak görev yaparken, Bülent Uygun da onun tecrübesinden faydalanıyor. İkili, birlikte çalışarak takıma büyük katkı sağlıyor ve Sivasspor'un başarısı için omuz omuza veriyor.

09:36 İsrail'e Gazze'de büyük şok! 21 asker çöken binanın altında kalarak can verdi 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de 25 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail ordusu, dün savaştaki en büyük asker kaybını yaşadı. Gazze'de bir binayı kuşatıp mayın kullanarak yıkmaya çalışan 21 İsrail askeri, Hamas'ın attığı füzenin mayına isabet etmesi sonucu yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybetti.

21:17 İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 3 subayın daha hayatını kaybetti İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde devam eden kara operasyonunda 3 subayın daha hayatını kaybettiğini duyurarak, geçtiğimiz sene 27 Ekim'de başlatılan kara operasyonunda ölen asker sayısının 198'e yükseldiğini aktardı. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 108 gündür devam ediyor. Ordu, hayatını kaybeden askerlerin 2'sinin binbaşı, 1'inin yüzbaşı rütbesinde olduğunu açıkladı.

22:51 İran'da bir asker, 5 silah arkadaşını öldürdü İran'ın Kirman kentinde bulunan bir kışlada bir asker, yatakhanedeki silah arkadaşlarına ateş açarak 5 kişiyi öldürdü. İran Ordusu Güneydoğu Bölge Karargahı Komutanı Emir Gulamaliyan, saldırının gerekçesinin henüz bilinmediğini ve saldırganın yakalanması için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

17:54 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sabah namazında Kızılcahamamlılarla bir araya geldi Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sabah namazında vatandaşlarla bir araya gelerek, şehit Mehmetçikler için dua etti. Başkan Erbaş, gençler ve çocukların ibadet eden nesiller olarak yetiştirilmesi tavsiyesinde bulundu. Ayrıca, dünyanın çeşitli bölgelerinde Müslümanlara yapılan zulme dikkat çekti ve şehitler için dua etti.

17:27 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Şehit Mehmetçikler İçin Dua Etti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde sabah namazında vatandaşlarla bir araya gelerek, şehit Mehmetçikler için dua etti. Başkan Erbaş, konuşmasında ayrıca gençler ve çocuklar için dua edilmesi gerektiğini vurgulayarak, dünyanın çeşitli bölgelerinde zulme maruz kalan Müslümanlar için de dua edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, şehadete kavuşan Mehmetçikler ve tüm şehitler için de dua etti.