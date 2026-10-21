Meloni Milano'ya 500 asker konuşlandıracak, şiddet gösterilerine ağır cezalar geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Meloni Milano'ya 500 asker konuşlandıracak, şiddet gösterilerine ağır cezalar geliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meloni Milano\'ya 500 asker konuşlandıracak, şiddet gösterilerine ağır cezalar geliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya Başbakanı Meloni, hafta sonu yaşanan şiddet olaylarının ardından yıl sonuna kadar Milano'ya 500 asker konuşlandıracağını açıkladı. Hükümetin onayladığı kararname, şiddet içeren gösterilere 5 yıla kadar hapis ve 20 bin euroya kadar para cezası öngörüyor.

ROMA, 21 Ekim (Xinhua) -- İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, hafta sonu yaşanan şiddet olaylarının ardından yıl sonuna kadar Milano'ya 500 asker konuşlandıracaklarını ve daha ağır cezalar uygulayacaklarını söyledi.

Meloni salı günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetin yeni güvenlik önlemleri getiren bir kararnameyi onayladığını belirtti. Kararnamede, "şiddet içeren gösterilere katılmak" ceza gerektiren bir suç olarak tanımlanırken, bu suçu işleyenlere 5 yıla kadar hapis cezası ve 20.000 euroya kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.

Meloni, göstericilerin yüzlerini kapatması, başkalarını yaralaması ve grup halinde yıkıcı eylemlerde bulunması halinde cezaların ağırlaştırılacağını söyledi.

Gösteriler öncesinde tehdit oluşturduğundan şüphelenilen reşit olmayan kişilere uygulanacak önleyici gözaltı tedbirlerinin kapsamını genişleten kararname, çocuklarının yol açtığı zararlardan ebeveynlerin mali olarak sorumlu tutulmasına imkan tanıyan hükümler de getiriyor.

Mağazalara ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıları kınayan Meloni, "Protesto etmek bir haktır, şehirlerimizi harap etmek değil" dedi.

Meloni, önlemlerin hafta sonu Milano'da ve diğer kentlerde mağazaların yağmalandığı, vitrinlerin zarar gördüğü ve polis memurlarının saldırıya uğradığı olayların ardından alındığını kaydetti.

Kaynak: Xinhua
GüvenlikPolitikaGüncelİtalyaMilanoDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin Fenerbahçe taraftarı delirdi: O olmasaydı rahat kazanırdık, artık bu takımdan gitsin
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız Ünlü börekçiye kan donduran tehdit: Hisselerini devretmezsen kafanı kopartırız
Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim Şehir hastanesine giden genç kadın isyan etti: Böyle bir şey görmedim
22 yaşında kredi kartı borcuna battı Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi 22 yaşında kredi kartı borcuna battı! Bankalara söyledikleri şaşkına çevirdi
Sevgilisiyle yolda yürürken istihbaratçılar kıskıvrak yakaladı Sevgilisiyle yolda yürürken istihbaratçılar kıskıvrak yakaladı
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı 20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
90. dakikada gelen gol Fenerbahçe’ye servete mal oldu 90. dakikada gelen gol Fenerbahçe'ye servete mal oldu
13:33
Arda Güler’e müjde İmza atarsa servetine servet katacak
Arda Güler'e müjde! İmza atarsa servetine servet katacak
13:29
Azerbaycan 31 Türk’e kapıyı kapattı Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
Azerbaycan 31 Türk'e kapıyı kapattı! Listede Fatih Erbakan ve Ahmet Çakar da var
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Libya’nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya'nın Deniz yetki mutabakatını onaylamasına ilk tepki
13:27
Galatasaray’ın rakibinde sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu
Galatasaray'ın rakibinde sakatlık şoku: Çapraz bağları koptu
13:22
MHP’li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı Ne Yavaş ne İmamoğlu
MHP'li Karakaya muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! Ne Yavaş ne İmamoğlu
13:15
Fransızların bacakları titriyor Korkularının adı Galatasaray’ın yıldızı
Fransızların bacakları titriyor! Korkularının adı Galatasaray’ın yıldızı
12:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özel’e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özel'e tepki: Hayırdır beyler hangi savaştasınız, kimle savaştasınız?
12:00
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
CHP Kurultayı ceza davasında mütalaa açıklandı! Cemil Tugay dahil 3 kişiye beraat talebi
11:20
Yeni Parti’nin ismi değişmeyecek AYM, Yenilik Partisi’nin itirazını reddetti
Yeni Parti'nin ismi değişmeyecek! AYM, Yenilik Partisi'nin itirazını reddetti
11:15
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
Yaptıkları rezillik sonrası idam edildiler, olan küçük çocuklarına oldu
11:08
20 günlük evlilikte dehşet Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
20 günlük evlilikte dehşet! Eşini vurup ambulansı aradı, eve gelen ekipler 2 cesetle karşılaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 13:52:30. #7.13#
SON DAKİKA: Meloni Milano'ya 500 asker konuşlandıracak, şiddet gösterilerine ağır cezalar geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei