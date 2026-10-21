Meloni Milano\'ya 500 asker konuşlandıracak, şiddet gösterilerine ağır cezalar geliyor

ROMA, 21 Ekim (Xinhua) -- İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, hafta sonu yaşanan şiddet olaylarının ardından yıl sonuna kadar Milano'ya 500 asker konuşlandıracaklarını ve daha ağır cezalar uygulayacaklarını söyledi.

Meloni salı günü sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, hükümetin yeni güvenlik önlemleri getiren bir kararnameyi onayladığını belirtti. Kararnamede, "şiddet içeren gösterilere katılmak" ceza gerektiren bir suç olarak tanımlanırken, bu suçu işleyenlere 5 yıla kadar hapis cezası ve 20.000 euroya kadar para cezası verilmesi öngörülüyor.

Meloni, göstericilerin yüzlerini kapatması, başkalarını yaralaması ve grup halinde yıkıcı eylemlerde bulunması halinde cezaların ağırlaştırılacağını söyledi.

Gösteriler öncesinde tehdit oluşturduğundan şüphelenilen reşit olmayan kişilere uygulanacak önleyici gözaltı tedbirlerinin kapsamını genişleten kararname, çocuklarının yol açtığı zararlardan ebeveynlerin mali olarak sorumlu tutulmasına imkan tanıyan hükümler de getiriyor.

Mağazalara ve güvenlik güçlerine yönelik saldırıları kınayan Meloni, "Protesto etmek bir haktır, şehirlerimizi harap etmek değil" dedi.

Meloni, önlemlerin hafta sonu Milano'da ve diğer kentlerde mağazaların yağmalandığı, vitrinlerin zarar gördüğü ve polis memurlarının saldırıya uğradığı olayların ardından alındığını kaydetti.