Meloni hükümeti gösteri şiddeti sonrası 14-18 yaş gözaltı kararnamesini kabul etti

İtalya'da başta Milano olmak üzere bazı kentlerde geçen hafta sonu hayat pahalılığına karşı yapılan gösterilerde yaşanan şiddet olaylarının ardından hükümet yeni bir kararnameyi kabul etti. Yeni tedbirler arasında 14-18 yaş arası çocukların da gözaltına alınması ve olası hasarların bedelini ailelerinin ödemesi de var.Bakanlar Kurulu tarafından hazırlanan kararnamenin içeriğini Başbakan Giorgia Meloni sosyal medyada açıkladı. Milano'dan gelen "yağma ve güvelik güçlerine saldırı görüntülerinin kabul edilemeyeceğini" söyleyen Meloni "Yıkıp dökmenin ve hırsızlık yapmanın devrimci bir yanı yoktur. Yıkıp dökmek ve hırsızlık yapmak bir protesto değil, suçtur. Devletin buna vereceği yanıt ise kararlı olmalıdır" dedi.Başbakanın açıklamasına göre kararnameyle getirilen yeni tedbirler özetle şöyle: "Bir gösteride şiddete başvurmak" şeklinde yeni bir suç tanımı yapıldı. Bu suç,bir yürüyüş veya protesto sırasında beş veya daha fazla kişiden oluşan bir gruba dahil olup taş, maytap ya da sopa gibi nesneler fırlatarak kamu güvenliğini tehlikeye atmayı içeriyor. Suçlu bulunanlara beş yıla kadar hapis ve 20 bin euro'ya kadar para cezası öngörülüyor.Bu suçu işleyen kişi yüzü maskeliyse ya da yaralanmaya yol açarsa cezanın ağırlaşması planlanıyor.Gösterilerde kamu malı ya da özel mülke verilen zararın bedelinin suçu işleyen kişiden, bu kişi reşit değilse ebeveynlerinden tahsil edilmesi öngörülüyor.Hükümetin daha önce de bir yasal düzenlemeyle 14-18 yaşları arasındaki reşit olmayan zanlılarla ilgili ilkeyi tersine çevirme girişimi de kararnameyle derhal yürürlüğe giriyor. Daha önce, 14 yaşından büyük çocukların suça karışması halinde devletin her bir vakada çocuğun eylemlerinin anlam ve sonuçlarını kavrayabilecek yetenekte olduğunu kanıtlaması gerekiyordu. Hükümetin yaptığı değişiklikle aksi kanıtlanmadığı sürece, 14 yaş üstü çocukların bu yetiye sahip olduğu varsayılacak, yargılama ve cezalandırma süreçleri bu doğrultuda işleyecek.Daha önce yalnızca yetişkinler için uygulanan "önleyici gözaltı" tedbiri de artık reşit olmayanlar için de uygulanabilecek.

En küçüğü 11 yaşındaBaşbakan Meloni yeni kararnameyi duyurduğu açıklamasında ayrıca, Milano'da geçen hafta sonunda durdurularak karakola götürülenler arasında en küçüğünün 11 yaşında olduğunu da söyledi.İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi de gözaltına alınanların yüzde 80'inin reşit olmadığını, bunun daha önce görülmemiş bir durum olduğunu belirtti.Başbakan, yüzlerini maske ya da kapüşonla gizleyenlerin kimlik tespiti için yapay zeka araçlarından faydalanılacağını da belirtti.Bu tedbirlere ek olarak polis ve jandarmaya destek amacıyla Milano'ya 500 asker sevk edilecek. Askerlerin yıl sonuna kadar kentte kolluk güçlerine destek olması planlanıyor.İtalya'da "Güvenli Sokaklar" operasyonu kapsamında zaten devlet kurumları ve dini yapılar gibi hassas noktaların korunmasında altı bin kadar asker görev yapıyor. Ayrıca tren istasyonlarında 800 ek asker görevlendirilmiş durumda. Milano'ya ek 500 asker konuşlandırılmasıyla kamu güvenliğinden sorumlu asker sayısı 7300 olacak.

Yeni gösteri planlarıÖte yandan gösterileri sosyal medya üzerinden organize eden gruplardan bazıları ilerleyen günlerde yeni eylemler yapılacağını duyurdu.17 Ekim Hareketi adıyla açılan sosyal medya hesabında Roma, Milano, Bologna gibi büyük şehirlerde her Cumartesi hükümet karşıtı protesto çağrısı yapıldı.Grup mesajlarında kendisini şöyle tanımlıyor: "Biz 17 Ekim Hareketi'yiz. Başkanımız, sekreterimiz, televizyona davet edilecek bir sözcümüz, baskın düzenlenecek bir genel merkezimiz veya satacağımız bir üyelik kartımız yok. Biz, beklemeyi bırakmaya karar vermiş gençleriz."Geçen hafta sonunda "İtalya Meydanda" sloganıyla toplananların aynı adlı sosyal medya hesabının temsilcilerinden biri de haber ajansı Agi'ye yaptığı açıklamada Ekim sonunda yeniden meydanlara çıkmayı değerlendirdiklerini söyledi.21 yaşındaki üniversite öğrencisi, Louis adını kullanan temsilci, şiddet eylemlerine destek vermediklerini, bunların "barışçıl mücadele mesajına zarar verdiğini" de söyledi.İtalya Meydanda grubu, 17 Ekim'de yapılan gösteriler öncesinde bir "manifesto" da yayımlamıştı. Burada taleplerini, iş güvencesi ve güvenli iş, temel ihtiyaçların fiyatı artarken açlık sınırında maaşlara son, kamu sağlık hizmetlerine yatırım, okullar ve üniversitelerdeki yapısal ve personel sorunlarına çözüm, barınma hakkı ve konutlara erişim, sokakların gerçekten güvenli olabilmesi için dışlanma ve yoksulluk gibi sorunun toplumsal ve siyasi kökenlerine inilmesi şeklinde sıralıyorlardı.