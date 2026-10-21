DEVA'lı Esen, TBMM'de müebbet hapse mahkum askerler için yeniden yargılama istedi

(TBMM) - DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu üyeleriyle yaptığı açıklamada, "Biz sapla samanı, akla karayı, masumla teröristi, suçluyu birbirinden ayırmalıyız. Masum evlatlar hapishane köşelerinde çürümemeli. Yaşları geçiyor, müebbet hapse mahkum olmuşlar. 20 yaşında girdiyse o çocuk, 50 ile 60 yaşlarında belki de çıkacak ve artık yaş almış bir birey olarak çıkacak" dedi.

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin ve İstanbul Milletvekili Elif Esen, 15 Temmuz Mağduru Asker Aileleri Platformu üyeleriyle TBMM'de bir araya geldi. Esen, taleplerini ileten Platform üyeleriyle basın açıklaması düzenledi.

Esen, kendilerinin elbette 15 Temmuz darbe girişimini kınadıklarını belirterek, "Fakat şu bir açık nokta. Biz sapla samanı, akla karayı, masumla teröristi, suçluyu birbirinden ayırmalıyız. Masum evlatlar hapishane köşelerinde çürümemeli. Yaşları geçiyor, müebbet hapse mahkum olmuşlar. 20 yaşında girdiyse o çocuk, 50 ile 60 yaşlarında belki de çıkacak ve artık yaş almış bir birey olarak çıkacak. Bu sebeple biz tekrar 15 Temmuz darbe girişimini açıkça kınıyor, demokrasiye, milli iradeye ve insan hayatına yönelen bu saldırıyı reddediyoruz. Bununla birlikte darbe girişimi sonrasında yaşanan yargılama süreçlerinin 10 yıldır süren ciddi mağduriyetler doğurduğunu da ifade etmek istiyoruz" diye konuştu.

"ADİL YARGILAMA SAĞLANAMADI"

Emir komuta zinciri içinde eğitim, tatbikat, alarm, terör saldırısı veya polise destek gerekçesiyle görevlendirilen erlerin, askeri öğrencilerin, kursiyerlerin olayların gerçek mahiyetini bilip bilmediği, karar alma yetkileri, somut fiilleri ve kastları bakımından ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çeken Esen, şunları kaydetti:

"Ama mahkemelerde bu yapılmadı. Adil yargılama sağlanamadı. Ayrıca dosyasında tek bir somut delil olmayan alt, üst rütbeli birçok askerin de toplu değerlendirmelerde müebbet hapse mahkum olduğu aşikar. 10 yıldır süren adalet arayışlarının temelinde darbe teşebbüsünün asıl failleriyle darbe kastı bulunmayan askerlerin, gençlerin aynı değerlendirmeye tabi tutulmaması talebi var ailelerin. Bu doğrultuda destek ve katkı talep ediyorlar.

15 Temmuz'un faili olmayan askerlerin ve askeri öğrencilerin durumunun insan hakları ve adalet perspektifiyle yeniden değerlendirilmesini istiyorlar. Konunun TBMM gündemine taşınarak soru önergeleri, araştırma önergeleri ve diğer demokratik denetim mekanizmalarıyla takip edilmesini istiyorlar. Adil yargılama hakkı çerçevesinde yeniden yargılama taleplerinin ve hukuki başvurularının desteklenmesini istiyorlar. Yine bireysel sorumluluk ilkesinin esas alınması kişilerin fiilleri, yetkileri ve olaylardaki konumları dikkate alınarak değerlendirilmesini savunuyorlar.

Yaşanan mağduriyetlerin kamuoyunda görünür hale gelmesine, getirilmesine katkı sunulması ve toplum vicdanında oluşan soru işaretlerinin giderilmesi için yapıcı bir dil kullanılmasını iktidardan talep ediyorlar. İnsan Hakları İnceleme Komisyonu başta olmak üzere ilgili kurumların ve komisyonların nezdinde konunun takip edilmesini, hukukçular, insan hakları kuruluşları ve mağdur ailelerin katılımıyla konunun çok şey yönlü şekilde değerlendirilmesini, katkı sağlanmasını istiyorlar. Biz de tabii ki araştırma önergesi teklifimizle destekleyeceğiz bu talebi. Ümit ediyoruz ki TBMM'de bir komisyon kurulur ve gerçekten bu adaletin, hakkın teslimi için şeffaflıkla bir sistem yönetilebilir.

"DEVA PARTİSİ İÇİN ADALET VAZGEÇİLMEZ"

Son olarak toplumsal kutuplaştırmayı derinleştirmeyen, aksine adalet temelini toplumsal barışı güçlendiren bir yaklaşımın desteklenmesini ve yine çerçeve yasanın genişletilerek ya da infaz düzenlemelerinde mağdur askerlerin de kapsama alınmasını talep ediyorlar. Biz bu talebin elbette yanında yol yürüyeceğiz. Çünkü bizler için, DEVA Partisi için adalet vazgeçilmez bir merkez ve biz önce adaletin tesis olmasıyla bu bugün eksik, yanlış ve topal işleyen bütün sistemsel eksikliklerin giderilmesiyle bu hakkın teslim edileceğini, sapla samanın, akla karanın helalle haramın, içeride fonu görüşeceğiz çünkü, ayrılacağı bir Türkiye'yi talep ediyoruz ve DEVA Partisi olarak da bunu tüm Türkiye'deki vatandaşlara vaat ediyoruz.

Bu sistem artık Türkiye'yi taşımıyor. Bir değişime, hem zihniyet hem sistem değişimi ihtiyaç var ve biz de bu sistem değişimi için hazırız ve bunu talep edenlerin de yanında yol yürümeye aynen 15 Temmuz darbesinde zarar gören ailelerin yanında durduğumuz gibi yol yürümeye devam edeceğiz."