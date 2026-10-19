Kanada Başbakanı Carney, Wainwright üssündeki yangında 4 askerin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kanada Başbakanı Carney, Wainwright üssündeki yangında 4 askerin öldüğünü açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kanada Başbakanı Carney, Wainwright üssündeki yangında 4 askerin öldüğünü açıkladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada Başbakanı Mark Carney, Alberta'daki Wainwright üssünde çıkan yangında 4 askerin öldüğünü, onlarca kişinin yaralandığını açıkladı. Carney ölenlerin yakınlarına haber verildiğini belirtirken ordu, yangının terörle bağlantılı olduğuna dair belirti bulunmadığını duyurdu.

OTTAWA, 19 Ekim (Xinhua) -- Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkenin batısındaki Alberta eyaletinde bulunan askeri üste çıkan büyük yangında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin de yaralandığını söyledi.

Carney pazar günü yaptığı açıklamada Ottawa'daki son duruma ilişkin bilgi vererek, hayatını kaybeden 4 askerin yakınlarına haber verildiğini belirtti.

Carney, "Dün öğleden sonra Wainwright'taki Kanada Silahlı Kuvvetleri üssünde çıkan yangın hızla büyüdü. Yangın, barış zamanında Kanada topraklarında silahlı kuvvetlerin karşılaştığı en büyük trajedilerden biri oldu" dedi.

Kanada Silahlı Kuvvetleri tarafından pazar günü erken saatlerde yapılan açıklamada, olayın terör faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna dair herhangi bir belirti bulunmadığı vurgulanarak, yangının yol açtığı hasarı değerlendirme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yerel basında son açıklamalardan önce yer alan haberlerde, en az 7 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin de yaralandığı bilgisi verilmişti.

Kanada hükümetinin internet sitesindeki bilgilere göre Edmonton'ın yaklaşık 200 kilometre doğusunda bulunan Wainwright üssü, Kanada'nın en yoğun askeri üslerinden biri. Üs, Kanada Manevra Eğitim Merkezi ile 3. Kanada Tümeni Eğitim Merkezi'ne ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua
Mark CarneyAcil DurumKanadaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti Kadın yapay zeka çıktı Her şeyini satıp aşkının peşinden gitti! Kadın yapay zeka çıktı
Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı Icardi, sevgilisiyle yataktan fotoğraf paylaştı, düştüğü nota mesaj yağdı
Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu Bursa’da pilav gününde 100 kişi hastanelik oldu
İstanbul’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya yükseldi İstanbul'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Alman ordusunda pes dedirten olay Cinsel ilişki yarışması düzenlediler Alman ordusunda pes dedirten olay! Cinsel ilişki yarışması düzenlediler
Depremden sonra gelen istila Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare oluyor Depremden sonra gelen istila! Evleri ve bahçeleri sardı, ilaç da çare oluyor
CİMER’e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında CİMER'e yapılan ihbar ortaya çıkardı: Onlarca kadın yumurtalarını satmış, doktorlar da gözaltında
Galatasaray’da 3 ayrılık birden Taraftarlar duyunca inanamadı Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Taraftarlar duyunca inanamadı
11:07
Mehmet Şef’in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
Mehmet Şef'in parmakları üzerinden yapılan espriye tepki yağıyor
11:05
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
10:56
Arda Güler İspanya’yı karıştırdı O pozisyon maça damga vurdu
Arda Güler İspanya'yı karıştırdı! O pozisyon maça damga vurdu
10:47
Arda Turan’ın patronu paraya para demiyor Evi tam 554 milyon dolar
Arda Turan'ın patronu paraya para demiyor! Evi tam 554 milyon dolar
10:38
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
21 yaşındaki futbolcunun gol sevinci olay oldu
10:29
Arda Güler’in golü dünyada ses getirdi Ballon d’Or yakıştırması
Arda Güler'in golü dünyada ses getirdi! Ballon d'Or yakıştırması
10:27
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
10:24
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor Can kaybı sayısı 8 oldu
Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Can kaybı sayısı 8 oldu
10:22
İşte gerçek emek Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
İşte gerçek emek! Ünlü spikerin maç notları şaşkına çevirdi
10:05
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Komşusundan kurtulmak için taşındı, son eşyalarını almaya gelince öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 11:19:32. #.0.2#
SON DAKİKA: Kanada Başbakanı Carney, Wainwright üssündeki yangında 4 askerin öldüğünü açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei