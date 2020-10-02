TÜGVA Aliağa'dan Ermenistan'a sert tepki - Son Dakika

TÜGVA Aliağa'dan Ermenistan'a sert tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Aliağa İlçe Temsilciliği, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırıyı kınadıklarını ve Azerbaycan'a desteklediklerini bildirdi.

TÜGVA Aliağa'dan Ermenistan'a sert tepki, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Aliağa İlçe Temsilciliği, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırıyı kınadıklarını ve Azerbaycan'a desteklediklerini bildirdi.

TÜGVA Aliağa ilçe temsilciliği, cuma namazın çıkışında Demokrasi Meydanı'nda yaptıkları basın açıklamasında Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yaptığı işgalleri kınayarak Azerbaycan'ın topraklarını geri almak için başlattığı seferberliğe destek verdiklerini belirtti.

"Ermenistan'ın çapını aşan bir hadise"

Basın açıklamasını okuyan il temsilcisi Muhammet Keskin şu ifadelere yer verdi: "Bilindiği üzere dost ve kardeş ülke Azerbaycan'ın, Karabağ bölgesinin işgalinden bu yana bölgede Ermenistan devletinin yapmış olduğu soykırımlar, baskı ve zulümler uzun yıllardır süregelen bir insanlık dramına neden olmuştur. Üstelik daha önceki ve özellikle geçtiğimiz günlerde yaşanan saldırılar Yukarı Karabağ hattında değil, doğrudan iki devlet arasındaki sınırlarda ve ağır silahlarla yapılmıştır. 27 Eylül Pazar günü, sabah saatlerinde Ermenistan'ın başlattığı geniş çaplı saldırılar sonucunda aynı aileden 5 kişi şehit olmuş ve bu 5 kişiden 2 kişinin henüz ilk okul öğrencisi olmaları bizleri derinden yaralamıştır. Aynı şekilde Ermenistan ordusu, sivillerin yaşadığı birçok köy ve kenti bombalayarak adeta bir sivil katliamına imza atmaktadır. Kardeş ülke Azerbaycan ise aksine sivillerin yaşadığı köyleri ve kentleri bütün gücü ve imkanlarıyla korumaktadır. Bu durum, olayın herhangi bir sınır ihlali ve çatışması değil, doğrudan Azerbaycan'a yönelik bilinçli bir taarruz olduğunu göstermektedir. Hiç şüphesiz bu saldırı, Ermenistan'ın çapını aşan bir hadisedir. Amaç saldırgan ve zalimane bir yaklaşımla hem Yukarı Karabağ sorununun çözümüyle ilgili süreci tıkamak hem de bölgede yeni çatışma alanları ortaya çıkarmaktır."

"İki devlet tek millet"

"Ermenistan'ın alçakça saldırganlığı karşısında gerekli ve yeterli bir tepki ortaya koyamayan uluslararası toplum ve kuruluşlar, çifte standardını bir kez daha göstermektedir" diyen Keskin, "Minsk 3'lüsü denilen, ABD, Rusya ve Fransa yaklaşık 30 yıldır bu sorunu çözmemiş, Azerbaycan Türkü soydaşlarımızın, Müslüman kardeşlerimizin katledilmesine göz yummuş, dolaylı yoldan da çeşitli lojistik ve mühimmat desteklerinde bulunmuşlardır. Adeta bu sorunu çözmemek için de ellerinden geleni yapmışlardır. İşgal edilen topraklarda kardeş ülkemiz Azerbaycan'ın topraklarıdır. Yaşanan bu zulüm sebebiyle 1 milyona yakın insan kendi topraklarından uzak yaşamaktadır. 'Artık hesap vakti geldi' diyen Azerbaycan, kendi göbeğini kendisi kesmek zorunda kalmıştır. Türkiye ve Azerbaycan olarak aramızda yıllardır süregelen kadim bir dostluk ve kardeşlik hukuku söz konusudur. Türkiye ve Azerbaycan hükümetleri hem siyasi arenada hem de toplum nezdinde dostluk ve kardeşliklerini fiilen ortaya koymuş, her türlü şart altında, hiçbir dünyevi menfaate dayanmaksızın dile getirmişlerdir. Biz, Türkiye Gençlik Vakfı Aliağa İlçe Temsilciliği olarak Ermenistan devletinin yaptığı kabul edilemez ve hadsiz tahrikkarlığa ve yıllardır süregelen bu acımasız zulümlerin karşısında duruyor ve kınıyoruz. Aynı şekilde Azerbaycan devletinin ve halkının yanında olduğumuzu bütün dünyaya bildiriyoruz. Biz kardeşiz ve kıyamete kadar birbirimize sahip çıkmak için varız. Bu kardeşlik bağımızla birlikte bugün de Azerbaycan'ın tam yanındayız. Her koşulda, her dönemde, her türlü zorlukta kalplerimiz ve milletimiz birdir. Her koşulda, her dönemde, her türlü zorluk ve zulümkarlığın altında kalplerimiz ve milletimiz birdir. İki devlet olsak da Türkiye ve Azerbaycan tek bir millettir. Şehit olan kardeşlerimizin makamları ali olsun ve şu anda, cephede gazada olan kardeşlerimizin de gazaları mübarek olsun diyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

TÜGVA Aliağa'dan Ermenistan'a sert tepki
TÜGVA Aliağa'dan Ermenistan'a sert tepki
TÜGVA Aliağa'dan Ermenistan'a sert tepki
TÜGVA Aliağa'dan Ermenistan'a sert tepki
TÜGVA Aliağa'dan Ermenistan'a sert tepki

Ermenistan, Azerbaycan, Aliağa, TÜGVA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 15:19 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TÜGVA Aliağa'dan Ermenistan'a sert tepki - Son Dakika

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