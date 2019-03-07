Son Dakika Haberleri: Tügva Samsun İlçe Temsilciliklerine Atamalar

Tügva Samsun İlçe Temsilciliklerine Atamalar

1 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliği, yapılanma çalışmaları kapsamanda ilçe temsilciliklerine atamalar yaptı.

Tügva Samsun İlçe Temsilciliklerine Atamalar, System.String[]
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliği, yapılanma çalışmaları kapsamanda ilçe temsilciliklerine atamalar yaptı.

Türkiye Gençlik Vakfı Samsun İl Temsilcisi Mustafa Demir, yaptığı yazılı açıklamada, ideal bir gençlik yetişmesi için vakıf olarak çeşitli projelere ve faaliyetlere imza attıklarını belirtti.

Gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimini gözeterek kendini geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan oluşumuna katkı sağlamak için çalıştıklarını anlatan Demir, "Bu doğrultuda yeni atamalar gerçekleştirdik. Atakum temsilciliğine Taha Yasin Zenginbaş, Canik'e Muhammet Güzel, Tekkeköy'e İsmail Albayrak, Kavak'a Mesut Altıngöz, Alaçam'a İbrahim Demirtaş ve Yakakent'e Yusuf Can kardeşimizin ataması yapıldı. Görev alan kardeşlerimizi tebrik eder, başarılı projelere imza atmalarını temenni ederim." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 01:08 Kaynak: AA

Mustafa Demir, Türkiye, Samsun, Güncel
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