Tüm gözler üzerindeydi! Cesur tarzıyla dikkatleri üzerine çekti

Dünyaca ünlü rapçi Kanye West ile Bianca Censori, Los Angeles’taki George Lucas Narrative Art Museum’un özel davetlileri arasında yer aldı.

Çift müzeyi birlikte gezerken basın mensupları da onları yakından takip etti. Kanye West daha sade bir görünüm tercih ederken, Censori alışılmışın dışındaki tarzıyla bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

TRANSPARAN TERCİHİ DİKKAT ÇEKTİ

Bianca Censori, ziyaret için siyah transparan halter yaka bir üst ile yüksek belli dar siyah tayt tercih etti. Kombinini topuklu ayakkabılar ve küçük kahverengi tüylü bir çantayla tamamladı. Censori’nin iddialı görünümü kısa sürede sosyal medyada da konuşulmaya başladı.

BU KEZ SAÇLARIYLA ŞAŞIRTTI

Ünlü ismin gecede dikkat çeken tek detayı kıyafeti olmadı. Daha önce siyah, kahverengi, platin sarısı ve pembe tonlarını deneyen Censori, bu kez açık çilek sarısı saçlarıyla objektiflerin karşısına çıktı. Kahküllü yeni saç modeliyle görüntülenen Censori’nin imaj değişikliği, kıyafeti kadar dikkat çekti.

MAGAZİN GÜNDEMİNİN YİNE MERKEZİNDE

Kanye West ile evliliğinden bu yana sıra dışı kıyafet tercihleriyle sık sık gündeme gelen Bianca Censori, Los Angeles’taki son görüntüsüyle de magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Ünlü çiftin müze ziyareti, özellikle Censori’nin yeni saç rengi ve transparan kombini nedeniyle öne çıktı.