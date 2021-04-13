Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak - Son Dakika

Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak

13.04.2021 10:17
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak, System.String[]

Koronavirüsle mücadelede kapsamında Ramazan ayında uygulanması beklenen yeni tedbirler, bugün saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak Kabine sonrası netleşecek. Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararlarını görüşecek olan Kabine'den seyahat yasağı, tam kapanma, kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi gibi kararların çıkması bekleniyor. İşte Kabine'de alınması beklenen tedbir ve kısıtlamalar...

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'te toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi, koronavirüsle mücadele ve bu doğrultuda Ramazan ayında alınacak yeni tedbirler olacak. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı'nın kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklaması bekleniyor.

Kabine'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki artış, hastanelerin doluluk oranları, aşı tedarikinde son durum ve yerli aşı çalışmalarında gelinen noktayla ilgili bir sunum yapacak. Tüm tavsiye kararları tek tek değerlendirilecek.

BAKAN KOCA, BİLİM KURULU'NUN TAVSİYELERİNİ İLETECEK

Dün Bakan Koca öncülüğünde toplanan Bilim Kurulu'nda Kabine'ye sunulan birçok tavsiye kararı alındı. Hatta Koca, kendisine yöneltilen kısıtlama sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti; Ramazan'da dinlenerek tedbirlere uymayı söylemişti. Bilim Kurulumuz da bu yaklaşımda bulundu. Ek tedbirler konusunda alternatifli önerileri yarın yapılacak Kabine toplantısında sunacağız. Sizlerin söylediği farklı olabilir ama toplumun psikolojik ekonomik yapısı da var. Bunların hepsi gözetilerek karar alınmış olur"

Kulislerde konuşulan ve Bilim Kurulu'nun Kabine'ye tavsiye edeceği belirtilen kısıtlama tedbirleri ise şunlar:

1- Tam kapanma

2- Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde seyahat yasağı

3- Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme

4- Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak

5- Kamuda yeniden esnek çalışma modeli

6- Özel sektörün uzaktan çalışmaya teşvik edilmesi

7- Kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi

8- Ramazanda kafe ve lokantaların kapalı olması

9- Hafta sonu yasaklarının devam etmesi

10- Ramazan boyunca teravihler için camilerde geçtiğimiz yıl uygulanan tedbirlerin uygulanması

11- Kalabalık meydan ve caddelerin sınırlandırılması

12- Bayramda seyahat kısıtlaması

Son Dakika! Bakan Koca: Ek tedbirler konusunda alternatifli önerileri Kabine toplantısında sunacağız İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ramazan, Kabine, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak - Son Dakika


Son Dakika

Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul' kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul' kadar yürüyecek Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Ne evlilik teklifi ne sevgiliye sürpriz! Vinç kiralayan gencin sebebi çok daha duygusal Ne evlilik teklifi ne sevgiliye sürpriz! Vinç kiralayan gencin sebebi çok daha duygusal İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını "Ölürüm Türkiye'm" parçasıyla uyandırıyor Unutulma Hakkı yürürlüğe girdi! Artık vatandaşlar haklarında çıkan bilgi ve belgeleri arama motorlarından kaldırtabilecek Unutulma Hakkı yürürlüğe girdi! Artık vatandaşlar haklarında çıkan bilgi ve belgeleri arama motorlarından kaldırtabilecek İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi

Son Dakika Haberleri
11:04 Dolar güne yükselişle başladı: 8,16'dan işlem görüyor
11:01 Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı
10:57 Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam
10:48 Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül?
10:41 Eski sevgilisi yüzünden hayatı kabusa döndü! Darp edilen iş kadından yardım çığlığı
10:28 İğrenç olay! 5 kişi, 12 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu
10:09 Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?
09:52 AK Partili eski bakan Ertuğrul Günay'dan emekli amirallerin serbest kalmasına ilişkin dikkat çeken yorum
09:37 Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği ikramiye zam oranı bugün belli olacak
09:30 Sadakatsiz dizisinden 26. yeni bölüm fragmanı geldi! Derin'i kaçıranlar bu kez Asya'yı kaçırıyor
Dolar güne yükselişle başladı: 8,16'dan işlem görüyor Dolar güne yükselişle başladı: 8,16'dan işlem görüyor         
11:04
Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam         
10:57
Ziraat Bankası 1,33 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı Ziraat Bankası 1,33 milyar dolarlık sendikasyon kredisi aldı         
10:32
İğrenç olay! 5 kişi, 12 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu İğrenç olay! 5 kişi, 12 yaşındaki kız çocuğuna şantaj yapıp cinsel istismarda bulundu         
10:28
Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız Taliban'dan açıklama: Türkiye'de başlayacak barış görüşmelerine katılmayacağız         
09:55
Boğaz ağrısı için hastaneye giden kadının, kokoreç yerken diline iğne battığı ortaya çıktı Boğaz ağrısı için hastaneye giden kadının, kokoreç yerken diline iğne battığı ortaya çıktı         
09:32
ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı ABD Başkanı Biden'dan dikkat çeken Ramazan mesajı! Nûr Suresi'nden 35. ayeti paylaştı         
07:21
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var Gazeteci Hande Fırat evinde kaza geçirdi! İki gözünde hasar var         
20:52
Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı Bodrum'da silahlı kavgaya karışan oyuncu Mustafa Üstündağ serbest bırakıldı         
19:25
Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı Manisa'nın ilk ve tek kadın halk otobüsü şoförü, Kod-29'la işten çıkarıldı         
19:25
Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor Mansur Yavaş, Çin Büyükelçiliği'nin bulunduğu caddenin adını değiştiriyor         
19:08
Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış Annesini çekiçle öldürdükten sonra evde parti veren sanık, cesedin kokusunu parfümle bastırmış         
18:14
Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi Ramazan öncesi kaynak suyu almak isteyen vatandaşlar 5 kilometrelik kuyrukta bekledi         
17:56
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
16:19
51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı 51 gündür kayıp olan kızını arayan babadan çarpıcı sözler: Evladımı oğluyla evlendirmek için halası kaçırdı         
14:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 11:12:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei