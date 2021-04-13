Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'te toplanıyor. Toplantının ana gündem maddesi, koronavirüsle mücadele ve bu doğrultuda Ramazan ayında alınacak yeni tedbirler olacak. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı'nın kameralar karşısına geçerek alınan kararları açıklaması bekleniyor.

Kabine'de ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayılarındaki artış, hastanelerin doluluk oranları, aşı tedarikinde son durum ve yerli aşı çalışmalarında gelinen noktayla ilgili bir sunum yapacak. Tüm tavsiye kararları tek tek değerlendirilecek.

BAKAN KOCA, BİLİM KURULU'NUN TAVSİYELERİNİ İLETECEK

Dün Bakan Koca öncülüğünde toplanan Bilim Kurulu'nda Kabine'ye sunulan birçok tavsiye kararı alındı. Hatta Koca, kendisine yöneltilen kısıtlama sorusuna şu ifadelerle yanıt verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız ifade etti; Ramazan'da dinlenerek tedbirlere uymayı söylemişti. Bilim Kurulumuz da bu yaklaşımda bulundu. Ek tedbirler konusunda alternatifli önerileri yarın yapılacak Kabine toplantısında sunacağız. Sizlerin söylediği farklı olabilir ama toplumun psikolojik ekonomik yapısı da var. Bunların hepsi gözetilerek karar alınmış olur"

Kulislerde konuşulan ve Bilim Kurulu'nun Kabine'ye tavsiye edeceği belirtilen kısıtlama tedbirleri ise şunlar:

1- Tam kapanma

2- Türkiye genelinde ya da kırmızı illerde seyahat yasağı

3- Yüz yüze eğitimin devam ettiği illerle ilgili değerlendirme

4- Ramazan ayı boyunca toplu iftar ve sahur tedbirleri uygulanacak

5- Kamuda yeniden esnek çalışma modeli

6- Özel sektörün uzaktan çalışmaya teşvik edilmesi

7- Kısıtlama saatlerinin değiştirilmesi

8- Ramazanda kafe ve lokantaların kapalı olması

9- Hafta sonu yasaklarının devam etmesi

10- Ramazan boyunca teravihler için camilerde geçtiğimiz yıl uygulanan tedbirlerin uygulanması

11- Kalabalık meydan ve caddelerin sınırlandırılması

12- Bayramda seyahat kısıtlaması