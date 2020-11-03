TÜMDEF, İzmir'de 1 milyonu aşkın maske dağıtacak - Son Dakika

TÜM Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası başlattıkları yardım kampanyası kapsamında, yarın 1 milyonu aşkın maske dağıtacaklarını açıkladı.

TÜMDEF Başkan Yardımcısı Erkin Delikanlı, yaptığı yazılı açıklamada, deprem anından itibaren hastanelere ortopedi ve travmatoloji alanında ihtiyaç duyulan her türlü teknik malzeme teminini sağladıklarını bildirdi. Bununla birlikte deprem bölgesinde görevli kamu yetkilileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Delikanlı, "Onların yönlendirmeleri doğrultusunda maske, dezenfektan, ıslak mendil ve vücut temizleme havlusu konusunda ihtiyaç olduğunu tespit ettik. Hemen bir kampanya başlattık ve kısa süre içerisinde hedeflenen sayının üzerine çıktık. Yarın itibariyle 1 milyonu aşkın maske, 100 bin litre dezenfektan ve binlerce ıslak mendil ile vücut temizleme havlusunun teslimini gerçekleştireceğiz. Endüstri olarak geçmişte olduğu gibi bugün ve yarın da her türlü afet durumundaki ihtiyaçları takviye etmeye hazırız çünkü unutulmamalıdır ki; 'Tıbbi Cihaz Hayat Kurtarır" dedi.