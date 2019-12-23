Tümörlü kolu kesilen Adil'e, pankartlı ve tezahüratlı karşılama - Son Dakika

İZMİR'de, geçen yıl yumuşak doku kanseri teşhisi koyulan ve kanserin metastaz yapması sonucu 14 tümörün çıktığı sağ kolu 6 Aralık'ta kesilen Adil Alçakboy (21), hastaneden taburcu edildikten sonra mahalledeki arkadaşlarının pankartlı ve tezahüratlı desteğiyle karşılandı.

Konak ilçesine bağlı Lale Mahallesi'nde yaşayan, eczacı Adil Alçakboy'a, 2017 yılının Kasım ayında, kolundaki tümör nedeniyle biyopsi yapıldı. Geçen yılın başında da sinovyal sarkom (yumuşak doku) kanseri teşhisi koyulan Alçakboy, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kemoterapi ve ışın tedavisi gördü. Alçakboy, 2018 yılının Haziran ayında ameliyat oldu ve operasyonda kolundaki tümörler alındı; ancak sinirlerdeki zedelenme sonrası kolda fonksiyon kaybı oluştu. Adil Alçakboy, sonraki süreçte tendom transferi ameliyatı da geçirdi. Alçakboy, kanseri atlattığını düşünürken, metastaz sonucu sağ kolunda yine tümör çıktı ve hızla büyüdü. Tümörler, çok zor yerde olması nedeniyle alınamadı ve ampütasyon (iyileşmesi olanaksız görülen organı kesip atma) kararı verildi. Geçen hafta ameliyata alınan Adil Alçakboy'un sağ kolu kesildi. Tedavi sürecinde saçları dökülen, kalan saçları ve sakalları da beyazlayan Alçakboy, motivasyonunu kaybetmedi.

Baba Caner Alçakboy, "Bizim ona destek olmamız, moral vermemiz gerekirken o, bize moral veriyor. Ben bu kadar dirayetli insan gerçekten çok az gördüm. Onunla gurur duyuyorum" dedi.

MORAL KAYNAĞI KİTAPLAR OLDU

Adil Alçakboy, doktorun kendisine önce ampütasyon olmayacağını söylediğini; ancak daha sonraki sürecin bu yönde gelişmediğini belirterek, "Ben moralimi hiçbir zaman kaybetmedim, şu anda da kendimi gayet iyi hissediyorum. Sonuna kadar bu hastalıkla savaşacağım. Enerjim gayet yüksek" diye konuştu.

Alçakboy, tedavi sürecinde en iyi destekçisinin kitaplar olduğunu dile getirerek, "Kitap okumayı çok seviyorum. Bu süreçte benim en büyük destekçim, en büyük moral kaynağım kitaplar oldu. Daha önce defalarca okuduğum, en sevdiğim yazar olan Oğuz Atay 'ı yine okudum. Kitaplar bana, en az yaşadığım acı tecrübeler kadar çok şey öğretti" dedi.

MAHALLEDE SÜRPRİZ KARŞILAMA

Gürçeşme semtindeki Lale Mahallesi'nde oturan Adil Alçakboy'a, hastaneden taburcu edilip, evine geldiğinde, arkadaşları tarafından karşılama töreni düzenlendi. Ellerinde 'Kanseri yenmiş birine güçlü olmayı öğretemezsin. Bir kez başardın, yine başaracaksın. Bu sefer yalnız değilsin' yazılı pankartı tutan arkadaşları, 'Kanser değil, sen güçlüsün. Saçların değil, sen güzelsin. Bu kanseri biz yeneriz, Adil sen bizim her şeyimizsin' tezahüratıyla Alçakboy'u karşıladı. Yaklaşık 50 kişi, Adil Alçakboy için meşale yaktı.

Karşılamayı düzenleyen Lale Mahallesi'nin muhtarı Sumru Benligül, "Adil görmesin, diye onu sosyal medya hesaplarından engelledim ve toplanılacak saati, mahalle sakinlerinin üye olduğu gruplarda duyurdum. Biz mahallede bir aile gibiyiz, onu seven tüm arkadaşları da davetime kulak verdi ve hep beraber evine gittik. Onu çok seviyoruz ve bu kanseri atlatacağına inanıyoruz" dedi.

Arkadaşlarını karşısında görünce gözyaşı döken Adil Alçakboy ise ilk başta sosyal medya hesaplarından engellendiğini görünce üzüldüğünü ve şok yaşadığını; ancak sürpriz karşılama sonrası nedenini anladığını ve çok mutlu olduğunu söyledi.