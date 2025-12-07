TÜMOSAN Konyaspor Fenerbahçe Maçına Hazırlanıyor

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
İdman, 4'e 4 ve 5'e 5 oyunun ardından koşuyla tamamlandı.
Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular ise salonda yenilenme çalışması yaptı.
Yeşil-beyazlılar, 10 Aralık Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
