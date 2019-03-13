Tuna, Serdaroğlu Mahallesi'ni Ziyaret Etti
26 dakika önce
Millet İttifakı Köşk Belediye Başkan Adayı Veli Tuna, seçim çalışmaları kapsamında Serdaroğlu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Millet İttifakı Köşk
Belediye Başkan Adayı Veli Tuna
, seçim çalışmaları kapsamında Serdaroğlu Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Tuna'ya CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız
da eşlik etti.
Tuna, Serdaroğlu Mahallesi'nde yaptığı konuşmada, " Nuri Güler
, Akçaköy
konuşmasında Kestane hali yapacağız ama biz bunun adına kestane hali diyemeyiz. Çünkü yasa gereği hal yatırımlarını Büyükşehir yapıyor. Biz buna köylü pazarı diyeceğiz demiş. Doğru, hal yatırımını Büyükşehir yapıyor. Nuri Bey daha Savaş'ın ve partisinin Büyükşehiri alacağına inanmıyor olacak ki, hesaplarını ona göre yapıyor. Yani diyor ki, Savaş bu seçimi zaten kaybedecek, ben de Büyükşehirle anlaşamam, hal isteyemem, en iyisi biz hal yerine Pazar yapalım diyor. Sen, Savaş Büyükşehir Başkanı olunca birlikte Köşk'e Kestane hali yapacağız bile diyemiyorsun. Sen baştan kendi Büyükşehir adayının yenileceğini kabul etmişsin. Biz bu yola çıkarken Özlem hanımın Büyükşehiri, bizim de Köşk'ü büyük bir farkla kazanacağımızdan şüphemiz yoktu" dedi.
CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız da Köşk Belediye Başkan Adayı Tuna için destek istedi. Projeleri büyük beğeni toplayan Tuna'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. - AYDIN
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:00 Kaynak: İHA
Camideki Mesaisini Bitirip Aracına Binen Dilenci, Görenleri Şaşkına Çevirdi
Yeni Bir Parti'den Geri Adım: Sitemizi Yayından Kaldırıyoruz
Dar Gelirliye Düşük Kiralı Konut Geliyor
Erdoğan, Konuşmasını Bölen Kadına Kızdı: Hanımefendi Provoke Etme Bizi