Son Dakika Haberleri: TUNCELİ Ayaz ve Nupelda gözyaşlarıyla toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

TUNCELİ Ayaz ve Nupelda gözyaşlarıyla toprağa verildi

11 saat önce

Ayaz ve Nupelda gözyaşlarıyla toprağa verildiTunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatlarını kaybeden Ayaz Güloğlu (8) ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu (4), Ovacık'taki Munzur Baba Cemevi düzenlenen cenaze töreninin ardından...

Ayaz ve Nupelda gözyaşlarıyla toprağa verildi
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu hayatlarını kaybeden Ayaz Güloğlu (8) ve kız kardeşi Nupelda Güloğlu (4), Ovacık'taki Munzur Baba Cemevi düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuklarına uğurlandı.
Dün öğle saatlerinde Ovacık ilçesine bağlı Bilgeç köyü kırsalında Ayaz Güloğlu, kardeşi Nupelda Güloğlu ile birlikte Çakılyayla mezrasında hayvan otlatırken, PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcı infilak etti. Patlamada Ayaz Güloğlu olay yerinde yaşamını yitirdi, kız kardeşi Nupelda ise kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk için Ovacık'taki Munzur Baba Cemevi'nde tören düzenlendi.
Cenaze törenine Vali Tuncay Sonel, HDP Tunceli milletvekili Alican Önlü, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Gözyaşlarının sel olduğu cenaze namazının ardından 2 çocuğun cenazeleri Çakmaklı Köyü'nde defnedildi.
TUNCELİ Ayaz ve Nupelda gözyaşlarıyla toprağa verildi
Tunceli, Ovacık, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 05:11 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TUNCELİ Vali Sonel, 15 Temmuz anmasında Ovacık'taki patlamada ölen kardeşleri andı Kuzey Irak ve Hakkari'den acı haber: 2 askerimiz şehit oldu PKK patlayıcısıyla ölen Ayaz ve Nupelda kardeşler gözyaşlarıyla toprağa verildi ABD Dışişlerinden Türkiye ve S-400 açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 04:12:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TUNCELİ Ayaz ve Nupelda gözyaşlarıyla toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]