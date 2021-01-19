Tunceli'de 29 bölge, 2021 sonuna kadar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi - Son Dakika

Tunceli'de 29 bölge, 2021 sonuna kadar geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Tunceli Valiliği, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan merkez, Hozat, Nazımiye, Ovacık ve Pülümür ilçesi sınırları içerisinde kalan 29 bölgenin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1 Ocak 2021 ile...

Tunceli Valiliği, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle halkın can ve mal güvenliğinin korunması bakımından girilmesinde sakınca bulunan merkez, Hozat, Nazımiye, Ovacık ve Pülümür ilçesi sınırları içerisinde kalan 29 bölgenin Cumhurbaşkanlığı kararıyla 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiğini bildirdi. Geçici özel güvenlik bölgelerine ilişkin koordinatların da paylaşıldığı açıklamadı, bahsi geçen bölgelere mülki amir izni olmadan girişlerin yasaklandığı kaydedildi. Açıklamada, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edilen yerlerin merkezde Bali Deresi, Kutu Deresi bölgesi, Baylık Köyü Bölgesi, Çığırlı Yaylası Bölgesi, Karameşe Bölgesi, Tapan Tepe Bölgesi, Kurutlu Mahallesi Bölgesi, Vezgür Tepe Bölgesi, Yakacık Mahallesi Bölgesi, Hozat'ta Ali Boğazı Bölgesi, Kıran Deresi Bölgesi, Beyazdağ Bölgesi, Ovacık'ta Eroğlu Mahallesi Bölgesi, Balkayalar Bölgesi,Ali Geçiti Sırtı Bölgesi, Gayretbaba Tepe Bölgesi, Gölanyaylası Bölgesi, Mahmutkömü Bölgesi, Aslıca Köyü Bölgesi,Sincikdağı Tepe Bölgesi, Doğanca Mahallesi Aktaş Deresi Bölgesi,Kınıkan Tepe Bölgesi, Eğerci Mahallesi Bölgesi, Karadere Bölgesi, Maden Deresi Bölgesi, Nazımiye'de Hanköy Mahallesi Bölgesi, Dokuzkayalar Bölgesi,Tavuklu Mahallesi Doğantaş Köyü Bölgesi, Pülümür'de Kızılmescit ve Altınhüseyin Köyü Bölgesi olduğu belirtildi. (Ercan Topaç/İHA)

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