Tunceli'de bazı yollar zincirsiz tır ve kamyon geçişine kapatıldı - Son Dakika

Tunceli'de yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı kara yollarının, zincir takmayan tır ve kamyonların geçişine kapatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, zincirsiz trafiğe çıkan kamyon ve tırların, kara yollarında ulaşımın aksamasına ve gerektiğinde acil durumlara müdahalenin gecikmesine sebebiyet verdiği belirtildi.

Açıklamada, "İkinci bir duyuruya kadar Tunceli-Pülümür- Erzincan, Tunceli-Kovancılar- Elazığ, Tunceli- Pertek, Tunceli- Hozat, Tunceli- Ovacık, Tunceli- Mazgirt, Tunceli-Nazımiye, Pertek-Hozat ile Pertek- Çemişgezek kara yolları istikametlerinde zincirsiz tır ve kamyonların geçişine izin verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Acil durumlar haricinde özel araç sahibi vatandaşların da seyahatlerini ertelemeleri istenen açıklamada, "Yolda kalan tüm vatandaşlarımız kamu misafirhanelerimizde ve uygun konaklama tesislerinde AFAD İl Müdürlüğümüz ve kaymakamlıklarımız koordinesinde misafir edileceklerdir. Lütfen kurallara uyalım, görevli arkadaşlarımıza yardımcı olalım." denildi.