Tunceli'de bitkin halde bulunan kara akbaba tedavi altına alındı

Tunceli'de bitkin halde bulunan en yırtıcı kuşlar arasındaki kara akbaba tedavi altına alındı.

Vatandaşlar, Munzur Milli Parkı'nda, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kara akbabayı yorgun ve bitkin şekilde bulup Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine bildirdi.

Milli parka gelen görevliler, akbabayı, tedavi için Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirdi.

Burada gerekli bakımları yapılan akbabaya, beslenmesi için et ve su veriliyor, antibiyotik ve vitamin tedavisi uygulanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli Murat Özel, kara akbabanın tedavisinin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Kara akbabaya antibiyotik ve vitamin tedavisi uygulamanın yanı sıra gerekli besin maddelerini de verdik. Kara akbaba, Munzur Vadisi'nde ilk defa görüldü. Daha önce Pülümür Vadisi ve Murat Nehri bölgesinden kayıt alınmış, ancak Munzur Vadisi için bu ilk kayıt oldu. Kara Akbaba, ülkemizde yaşayan en büyük akbaba türüdür. Gerekli tedavi ve bakımı yapılıp iyileştikten sonra doğal yaşam ortamına bırakılacak."