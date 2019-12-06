Son Dakika Haberleri: Tunceli'de bitkin halde bulunan kara akbaba tedavi altına alındı
Son Dakika Güncel Tunceli'de bitkin halde bulunan kara akbaba tedavi altına alındı - Son Dakika

Tunceli'de bitkin halde bulunan kara akbaba tedavi altına alındı

6 saat önce

Tunceli'de bitkin halde bulunan en yırtıcı kuşlar arasındaki kara akbaba tedavi altına alındı.

Tunceli'de bitkin halde bulunan kara akbaba tedavi altına alındı, System.String[]

Tunceli'de bitkin halde bulunan en yırtıcı kuşlar arasındaki kara akbaba tedavi altına alındı.

Vatandaşlar, Munzur Milli Parkı'nda, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kara akbabayı yorgun ve bitkin şekilde bulup Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlilerine bildirdi.

Milli parka gelen görevliler, akbabayı, tedavi için Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirdi.

Burada gerekli bakımları yapılan akbabaya, beslenmesi için et ve su veriliyor, antibiyotik ve vitamin tedavisi uygulanıyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünde görevli Murat Özel, kara akbabanın tedavisinin sürdüğünü belirterek, şunları kaydetti:

"Kara akbabaya antibiyotik ve vitamin tedavisi uygulamanın yanı sıra gerekli besin maddelerini de verdik. Kara akbaba, Munzur Vadisi'nde ilk defa görüldü. Daha önce Pülümür Vadisi ve Murat Nehri bölgesinden kayıt alınmış, ancak Munzur Vadisi için bu ilk kayıt oldu. Kara Akbaba, ülkemizde yaşayan en büyük akbaba türüdür. Gerekli tedavi ve bakımı yapılıp iyileştikten sonra doğal yaşam ortamına bırakılacak."

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Tunceli, Munzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Aramco dünyanın en değerli şirketi olarak Apple'ı geride bıraktı
Yılmaz Vural: Yurt dışından bir milli takım ile görüşüyorum Yaşlı adam, cami tuvaletinde ölü bulundu Annelerinin evde yalnız bıraktığı iki kardeş yangında dumandan zehirlenerek öldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 21:43:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tunceli'de bitkin halde bulunan kara akbaba tedavi altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]