Kendi canına kıyan uzman çavuş, akılalmaz tuzakla intihara sürüklenmiş
18.12.2025 21:39  Güncelleme: 23:23
Tunceli'de, intihar eden uzman çavuş Aykut Yakalı'nın ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada kendisini Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde çalışan mühendis olarak tanıtan bir kadının, Yakalı ve diğer mağdurlarla duygusal yakınlık kurarak para aldığı ve eşi aracılığıyla kripto hesaplara para aktardığı belirlendi. Gözaltına alınan kadın tutuklanırken, eşi ise adli kontrolle serbest bırakıldı

Tunceli'de geçen mayıs ayında İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Aykut Yakalı intihar ederek yaşamına son verdi.

ÖZEL EKİP KURULDU

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) bünyesinde özel ekip kuruldu.

İntihar eden uzman çavuşla duygusal yakınlık kurup dolandırdığı tespit edilen şüpheli tutuklandı

DUYGUSAL YAKINLIK KURARAK PARA İSTEDİ

Yakalı'nın incelenen cep telefonunda intihar etmeden önce görüştüğü İ.G. isimli kadının kendisiyle duygusal yakınlık kurduğu ve telefonla yoğun şekilde görüştükleri belirlendi. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. Çalışmalar sonucunda İ.G.'nin mağdurla duygusal yakınlık kurarak güven sağladığı, kendisini Karayolları Bölge Müdürlüğü'nde çalışan bir mühendis olarak tanıttığı ve maddi sıkıntı yaşadığını ileri sürerek Yakalı'dan para aldığı tespit edildi.

İntihar eden uzman çavuşla duygusal yakınlık kurup dolandırdığı tespit edilen şüpheli tutuklandı

6 KİŞİDEN DAHA 2 MİLYON LİRA TOPLAYIP KRİPTO PARA ALDI

Yapılan detaylı incelemede şüpheli İ.G.'nin, aralarında polis, sağlık personeli ve özel sektörde çalışanların da bulunduğu 6 kişiden de aynı yöntemle yakınlık kurarak para aldığı belirlendi. İncelemelerde, şüphelinin bu yolla yaklaşık 2 milyon lira gelir elde ettiği, bu parayı eşi S.G.'ye gönderdiği, S.G.'nin de parayı kripto para piyasasına aktardığı tespit edildi.

İntihar eden uzman çavuşla duygusal yakınlık kurup dolandırdığı tespit edilen şüpheli tutuklandı

ŞÜPHELİ KADIN TUTUKLANDI, EŞİNE ADLİ KONTROL

Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla İ.G. ve eşi S.G. gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 1 tablet, 1 dizüstü bilgisayar ve 4 SIM kart ele geçirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından şüpheliler sabah saatlerinde tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemede ifade veren S.G., kendisine gönderilen paranın eşinin bir tanıdığından geldiğini bildiğini söyledi. İ.G. 'dolandırıcılık' suçundan tutuklanırken, eşi S.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, Tunceli, Ekonomi, Güncel

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Engin Yıldırım Engin Yıldırım:
    Millet gavat olmuş eywah ki ne eywah 253 5 Yanıtla
  • saim emirler saim emirler:
    Bir de yalan konuşuyor o 147 2 Yanıtla
  • Taylan Özgür Taylan Özgür:
    sapık amk askerler karı görünce kendinden geçiyorlar kaçıncı uzman 24 16 Yanıtla
    Erol Erol:
    Ne sapıklıklarını gördün.yoksa bir akrabayım üzerindemi yakaladım.içinde bulundugu toplumun ahlak durumunu öncegör sonra böyle savma sapan yorum yapma. 8 1
    Uğur Kart Uğur Kart:
    ULAN O .NUN EVLADI O ASKERLER SKSIN SENİ 7 2
    Uğur Kart Uğur Kart:
    TAYLANI ASKERDE UZMANLAR ÇOK SKMİŞ ANLAŞILAN 7 1
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
