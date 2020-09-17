Tunceli'de kayıp 2 kardeşten 5'inci günde de iz yok - Son Dakika

Tunceli'de kayıp 2 kardeşten 5'inci günde de iz yok

Tunceli'de kayıp 2 kardeşten 5'inci günde de iz yokTUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki Venk köyü yakınlarında piknik yapmak ve sarımsak toplamaya gittikten sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan Bozkurt (45) ve Mehmet Aydemir (37) kardeşleri arama çalışmaları, 5'inci...

Tunceli'de kayıp 2 kardeşten 5'inci günde de iz yok

TUNCELİ'deki Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki Venk köyü yakınlarında piknik yapmak ve sarımsak toplamaya gittikten sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan Bozkurt (45) ve Mehmet Aydemir (37) kardeşleri arama çalışmaları, 5'inci günde havadan ve karadan devam ederken, şu ana kadar bir ize rastlanılmadı.

Elazığ'da doğal gaz işiyle uğraşan Bozkurt ve Mehmet Aydemir kardeşler, iş için bir süre önce Tunceli'ye geldi. İki kardeş, geçtiğimiz pazar günü 23 P 1387 plakalı otomobilleriyle piknik yapmak ve sarımsak toplamak için Munzur Vadisi Milli Parkı'ndaki Venk köyü yakınlarına gitti. Bulundukları yeri yakınlarına da bildiren kardeşler, otomobillerini, cama acil durumlarda aranması için telefon numarası içeren bir not bırakarak yol kenarına park etti. Bozkurt kardeşlerden geç saatlere kadar haber alınamayınca yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, park halindeki otomobili buldu, ancak kardeşlere ulaşamadı.

ARAMA ÇALIŞMALARINA 300 KİŞİ KATILDI

Tunceli Valiliği'nce jandarma, polis, AFAD ve gönüllü arama kurtarma ekiplerinden oluşan 300 kişilik arama kurtarma ekibi kayıp iki kardeşi bulmak için çalışma yürütüyor. Aydemir kardeşlerin bulunması için arama kurtarma çalışmaları 5'inci günde de devam etti. Dün gece boyunca jandarmaya ait İHA'larla arama çalışmaları sürdürülürken bu sabah da helikopterlerle bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve jandarma ekibi sevk edildi. Farklı illerden gelen 4 jandarma ve polis su altı arama kurtarma ekibi, Munzur Vadisi Milli Parkı içinde geçen Munzur Nehri'nde arama çalışmalarını sürdürürken, AFAD ekipleriyle gönüllü arama kurtarma ekipleri de karada ve dağlık alanlarda arama çalışmalarını sürdürüyor. Helikopter, dron, İHA desteğiyle yapılan arama çalışmalarına rağmen 2 kardeşe ait bir ize rastlanılmadı.

VALİ ARAMA ÇALIŞMALARINI HAVADA TAKİP ETTİ

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan ve AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan ile birlikte helikopterle, Bozkurt kardeşler için yürütülen arama çalışmalarını takip etti.

Tunceli'de kayıp 2 kardeşten 5'inci günde de iz yok

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 10:38 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tunceli'de kayıp 2 kardeşten 5'inci günde de iz yok - Son Dakika


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