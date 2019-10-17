Son Dakika Haberleri: Tunceli'de, tır ile çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü
Son Dakika Güncel Tunceli'de, tır ile çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü

Tunceli'de, tır ile çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü

1 saat önce

Tunceli'de, TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldüTUNCELİ'de, hafif ticari araç ile TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Tunceli'de, TIR ile çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü

TUNCELİ'de, hafif ticari araç ile TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tunceli- Elazığ karayolundaki Akpazar Beldesi mevkisinde meydana geldi. Alkan Çelik yönetimindeki 62 AL 313 plakalı TIR, karşı yönden gelen Ahmet Aydın (30)yönetimindeki 21 AAN 708 plakalı hafif ticari araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Aydın, İbrahim Çelik (24), Aziz Selçuk (44) ve Mahfuz Tektaş (29), olay yerinde hayatını kaybederken, TIR sürücüsü Alkan Çelik ise yaralandı.

Kazada hayatını kaybeden 4 kişini cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından sağlık ekipleri tarafından Malatya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Yaralı TIR sürücüsü Alkan Çelik ise Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tunceli'de, tır ile çarpışan hafif ticari araçtaki 4 kişi öldü

Tunceli, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 10:46 Kaynak: DHA
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