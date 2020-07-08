Tunceli'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Tunceli'de zırhlı araç ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, zırhlı polis aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Mardin Büyükşehir Belediyesi'ndeki birçok üst düzey yönetici yolsuzluk ve usulsüzlük sebebiyle görevden alındı

Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı

"Aşk 101'deki Osman eşcinsel olarak kurgulandı" diyen Mahir Ünal'a dizi oyuncusu Kubilay Aka'dan cevap

Aldığı kilolardan dolayı eleştirilerin hedefi olan fenomen Duygu Özaslan bilinmeyen hastalığını itiraf etti

Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi

Tribüne çıkarak taraftar kovalayan Eric Dier'e 4 maç ceza verildi

Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü

Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü

Google, Facebook şifrelerini çalan 25 uygulamayı Google Play'den kaldırdı

Bakan Albayrak ve ailesine hakaret eden zanlının mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı: İroni yapmak istemiştim

Yüzlerce tatilciye "helal otel" şoku! Ödeme yaptıkları otelin konseptinin değiştiğini öğrendiler

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara, koronavirüs için avantajlı ve dezavantajlı kan gruplarını paylaştı

Başakşehir yenilgisi sonrası Mustafa Yumlu isyan etti: Hakem maçın içine etti

Hapis cezasının bitmesinin ardından 5 yıl daha cezaevinde kaldı: Kimse bana haber vermedi ki

Fatih Terim'den dikkat çeken G.Saray paylaşımı: Forma askıya hiç kuru asılmadı