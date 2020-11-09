Tunceli İl Özel İdaresine 5 milyon TL ödenek - Son Dakika

Tunceli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'ne 5 milyon liralık ödenek gönderildi.

Tunceli Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği'nin araç parkının yenilenmesi, araç ve gereç desteğinde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda İçişleri Bakanlığı üzerinden 5 milyon TL'lik ödenek gönderildi.

Ödeneğin ihtiyaç duyulan araç gereç alınımında kullanılacağı belirtilirken, Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı, bakanlar ve bakan yardımcılarına teşekkür etti. - TUNCELİ