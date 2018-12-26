Son Dakika Haberleri: Tunceli'nin Bazı İlçelerindeki Okullara 'Kar' Tatili

Tunceli'nin Bazı İlçelerindeki Okullara 'Kar' Tatili

48 dakika önce

TUNCELİ'de, kar nedeniyle merkez ile Hozat, Ovacık, Nazimiye, Pülümür ve Mazgirt ilçelerindeki okullarda, Pertek ve Çemişgezek ilçesinde ise taşımalı eğitim verilen okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Tunceli'nin Bazı İlçelerindeki Okullara 'Kar' Tatili, System.String[]
TUNCELİ'de, kar nedeniyle merkez ile  Hozat, Ovacık, Nazimiye, Pülümür ve Mazgirt ilçelerindeki okullarda,  Pertek ve Çemişgezek ilçesinde ise taşımalı eğitim verilen okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Konuyla ilgili valilikten yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

" Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre, 26 Aralık günü ilimizde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının perşembe günü öğle saatlerine kadar yoğun olacağı tahmin edilmektedir. Kar yağışının ardından ilimizde hava sıcaklıkları bir süre gündüz vakitleri dahil sıfır derecenin altında seyredeceğinden, yoğun kar yağışı ile buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir. Bu çerçevede yoğun kar yağışı neticesinde özellikle ara yollarda meydana gelebilecek don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımını olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir. Bu sebeplerden dolayı herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ve rehberlik araştırma merkezleri ile Halk Eğitim Merkezleri'nde, Tunceli merkez, Hozat, Nazimiye, Mazgirt, Pülümür ve Ovacık ilçelerinin tamamında, Çemişgezek ve Pertek ilçelerinde ise taşımalı eğitim kapsamında olan yerlerde 27 Aralık 2018 Perşembe günü bir gün süre ile eğitim ve öğretime ara verilmiştir." - Tunceli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:07 Kaynak: DHA

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