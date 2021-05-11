Tunceli Valiliği, terör operasyonunda 'sivil öldürüldü' iddialarını yalanladı - Son Dakika

TUNCELİ Valiliği, Ovacık ilçesinde 7 Mayıs günü 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda 'Hava bombardımanı ile 1 sivil' öldürüldüğüne ilişkin çıkan iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Tunceli Valiliği; sosyal medyada, Ovacık ilçesinde 3 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda, 1 sivilin de öldürüldüğü iddialarını yaptığı açıklama ile yalanladı. Açıklamada, "Bir kısım sosyal medya hesaplarında Ovacık ilçemiz kırsalında 7 Mayıs 2021 tarihinde PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda 'Hava bombardımanı ile 1 sivil şahsın öldürüldüğü' şeklinde asılsız çarpıtma haberler yer almaktadır. Belirtilen tarihte güvenlik güçlerimizce Ovacık ilçemizin kırsalında faaliyet gösteren PKK terör örgütü mensuplarının eylem yapmak amacıyla yer değiştireceklerinin değerlendirilmesi üzerine terör örgütü üyelerinin tahmini olarak gidebilecekleri güzergahlarda tedbir alınmış, adli makamların bilgisi dahilinde şüpheli araçlar ve şahıslar kontrol edilmeye başlanmıştır. Oluşturulan kontrol alanlarının birine yaklaşan bir aracın içerisinden güvenlik görevlilerimize ateş açılmış, güvenlik görevlilerimizce ateşe karşılık verilmesi üzerine araç yoldan ayrılarak yol kenarında bulunan dere yatağına doğru yönelmiş ve orada durmuştur. Bu sırada aracın içerisinde bulunan ve yakalanacaklarını anlayan teröristlerden bir ya da birkaçı beraberlerindeki patlayıcıları infilak ettirmişlerdir. Olay sonrası alınan güvenlik tedbirleri neticesinde aracın içerisinden çıkarılan cesetler kimlik tespiti için Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderilmiştir. Yaşanan olay sonrası araç içerisinden 2 adet M-16 piyade tüfeği, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait mermi, 4 adet telsiz, çok miktarda hasar görmüş dolar ve euro cinsinde yabancı para, örgütsel doküman ve görevlilerimize açılan ateş sonrası teröristlerin silahlarından dökülen boş kovanlar ele geçirilmiştir. Olay yukarıda anlatıldığı üzere gerçekleşmiş olup, hiçbir surette araca havadan yahut karadan bombalı müdahale edilmemiştir. Konuya ilişkin görüntü kayıtları olayın en başından beri mevcut olup asılsız ve kamuoyunu yanıltmakta amaçlı haberlere itibar edilmemesi hususunu kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.