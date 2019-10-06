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Tuncelili gençler Ordu'da

42 dakika önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Tunceli'den 40 genç Ordu'ya geldi.

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Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen 'Biz Anadoluyuz' projesi kapsamında Tunceli'den 40 genç Ordu'ya geldi.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün ev sahipliği yaptığı programda Tuncelili 40 genç, Ordu Şehitliği, Yason Burnu, Ünye Kadılar Yokuşu, Yaşayan Müze, Bolaman, Ters Ev, Boztepe, Yağlı Camii ziyaretleri yaptılar. Yason Burnu'nda uçurtma uçuran, kuş evi yapan gençler şehit evi ve Jandarma Komutanlığı ziyareti de gerçekleştirdiler.


Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, gençlerle yakından ilgilenirken gençlere gelecek hedefleri ile ilgili önerilerde bulundu. Genç, " Türkiye'nin her köşesinin ayrı güzelliktedir. Bu program vesilesi ile Ordu'nun doğal ve tarihi güzelliklerini gençlere gezdirerek ve onların söyledikleri türkülere eşlik ettik. Böyle bir programda bizleri bir araya getirmeye vesile olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na ve Ordu Valisi Seddar Yavuz'a teşekkür ederiz" dedi. - ORDU

Tunceli, Ordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 10:55 Kaynak: İHA
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