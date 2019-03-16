Tünel İnşaatında Göçük Altında Kalan İşçi Öldü
1 saat önce
DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde tünel inşatında çalışan işçi Ahmet Türkmenoğlu drenaj borusu döşediği sırada yaşanan göcüğün altında kaldı.
DENİZLİ'nin Honaz
ilçesinde tünel inşatında çalışan işçi Ahmet Türkmenoğlu
drenaj borusu döşediği sırada yaşanan göcüğün altında kaldı. İtfaiye
ve AFAD
ekipleri tarafından toprağın altından ağır yaralı olarak çıkartılan Türkmenoğlu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, saat 21.00 sıralarında Ovacık Mahallesi
'ndeki Ankara
karayolu ile Antalya
karayolunu birbirine bağlayacak olan Honaz Dağı Tüneli inşaatında meydana geldi. İşçi
Ahmet Türkmenoğlu, tünelin yaklaşık 500 metre derinliğindeki alanda drenaj borusu döşerken, göçük yaşandı. Bu sırada Türkmenoğlu, göçen toprağın altında kaldı. Diğer işçilerin durumu bildirmesiyle tünele Denizli
Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile AFAD ekipleri gönderildi. Tünele giren ekipler, göcük altında kalan Türkmenoğlu'nu çıkardı. Vücudunun yarısından fazlası toprağın altında kalan ve ağır yaralı halde kurtarılan Türkmenoğlu, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı. - Denizli
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:43 Kaynak: DHA
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