Tunus açıklarında 204 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Tunus açıklarında 204 düzensiz göçmen kurtarıldı

23.09.2022 16:54
Tunus açıklarında 204 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus açıklarında yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan 204 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Tunus açıklarında yasa dışı yollarla Avrupa'ya geçmeye çalışan 204 düzensiz göçmenin kurtarıldığı bildirildi.

Tunus Ulusal Muhafız İdaresi Sözcüsü Husameddin el-Cibali, konuya dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cibali, ülkenin güney kesimindeki Safaks, Zarzis ve Kerkenah kentleri açıklarında yapılan operasyonlar sonucu 157'si farklı uyruklardan diğerleri Tunuslu olmak üzere 204 düzensiz göçmenin kurtarıldığını belirtti.

Tunuslu yetkili, 3'ü yabancı olmak üzere 6 kişinin insan kaçakçılığı yaptıkları şüphesiyle gözaltına alındığını ifade etti.

Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyorlar

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Tunus İçişleri Bakanlığının verilerine göre, 2021 yılı boyunca 10 bin 371'i Sahra Altı Afrika'dan olmak üzere 20 bin 616 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Ulusal Muhafız Birliğinin 25 Ağustos'ta yaptığı açıklamada ise 2022 yıl başından itibaren Tunus genelinde Avrupa'ya yönelik 1509 düzensiz göç girişiminin engellendiği belirtilmişti.

Tunus Ekonomik ve Sosyal Haklar Forumu verilerine göre ise Tunus'tan yasa dışı yollarla İtalya'ya geçen düzensiz göçmen sayısının 2022 yılı başından bu yana 13 bini aştığı duyurulmuştu.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan seslendiği sırada dolu olan BM koltukları Macron konuşurken boşaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan seslendiği sırada dolu olan BM koltukları Macron konuşurken boşaldı TAZELENME ÜNİVERSİTESİNDE DUYGULANDIRAN İLK MEZUNİYET TAZELENME ÜNİVERSİTESİNDE DUYGULANDIRAN İLK MEZUNİYET
Kaynak: AA

Akdeniz, Afrika, Tunus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tunus açıklarında 204 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:38 Zafer Partisi üyelerinden İBB Başkanı İmamoğlu'na hediye! Çantanın üzerindeki yazı dikkat çekti
16:27 Ali Koç, Avrupa'nın takip ettiği dev toplantıdan sonra yabancı hakem bombasını patlattı
16:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan strateji değiştirdi iddiası! Seçimlere farklı bir profille gidecek
15:55 Boşanma aşamasındaki Hadise'nin Reza Zarrab'la görüştüğü öne sürüldü! İddiaları İbrahim Tatlıses yalanladı
15:50 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Joshua King, yaşadığı sakatlığı sebebiyle Norveç milli takımı kadrosundan çıkarıldı
15:50 Fenerbahçeli Joshua King, Norveç Milli Takımı kadrosundan çıkarıldı!
15:21 Tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı, İranlı kadınlara destek için saçlarını kazıttı
15:01 Milyonların beklediği EYT müjdesini Bakan Bilgin verdi: Çalışmada çözüm aşamasına geldik
14:56 Gelecek Partisi'nin "başbakanlık bizim hakkımız" çıkışının ardından İYİ Parti'den açıklama: Son noktayı Meral Akşener koyar
14:49 Rus SİHA'ları, Ukrayna ordusunun taarruzunu durdurdu! 22 askeri araç yok edildi, 120 asker öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2022 16:55:42. #1.13#
SON DAKİKA: Tunus açıklarında 204 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement