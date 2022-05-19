Turan Aydoğan: Cumhurbaşkanı, Pistlerle İlgili İfadesiyle Kendi Rejiminin Tescilini Yapmıştır - Son Dakika
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Turan Aydoğan: Cumhurbaşkanı, Pistlerle İlgili İfadesiyle Kendi Rejiminin Tescilini Yapmıştır

19.05.2022 17:29
Turan Aydoğan: Cumhurbaşkanı, Pistlerle İlgili İfadesiyle Kendi Rejiminin Tescilini Yapmıştır

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, “Cumhurbaşkanı pistlerle ilgili ifadesiyle kendi rejiminin tescilini yapmıştır. Biz bir üçlü sacayağı olan rejimi kesinlikle kuracağız. Çok uzun sürmeyecek. Demokrasi, hukuk devleti ve onunla şahlanan bir ekonomi. Halkımız bizi takip etmeye devam etsin” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, "Cumhurbaşkanı pistlerle ilgili ifadesiyle kendi rejiminin tescilini yapmıştır. Biz bir üçlü sacayağı olan rejimi kesinlikle kuracağız. Çok uzun sürmeyecek. Demokrasi, hukuk devleti ve onunla şahlanan bir ekonomi. Halkımız bizi takip etmeye devam etsin" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, bugün CHP Başakşehir İlçe Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada Atatürk Havalimanı'nın yıkımına başlanmasını eleştirdi. Atatürk Havalimanı'nda yapılanların yasalar karşısında suç olduğunu belirten Aydoğan, şunları söyledi:

"BU EYLEMİN ÜÇ BOYUTU VAR: SİYASİ, HUKUKİ, ULUSLARARASI"

"Bir hukuksuzluğun tavan yapmasını, bir milli servetin tarumar edilmesini ve açıkçası yasalarımız karşısında suç işleme eyleminin hayata geçirilmesini konuşuyoruz. Bu eylemin üç boyutu var. Birinci boyutu siyasi. İkinci boyutu hukuki, üçüncü boyutu da uluslararası. Tamamının takipçisiyiz ve Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu'nun ağzından da çok net olarak ifade edildiği gibi bu takibi firesiz devam ettireceğiz.

"BİR TEK ADAM ZİHNİYETİNİN TALİMATIYLA BERABER ORAYA GİRİLMİŞ VE MİLLİ SERVETE SALDIRILMAKTADIR"

Bugün hukuksuzluğun net bir açıklaması ortalığa döküldü. Bu açıklama sadece Atatürk Havalimanı'na yönelik değil, Türkiye'de 2018 yılından beri tek adam rejimiyle beraber oluşan erklerin birleşmesi, bu tekçi sistemin bütün hukuksuzlukların nedeni olduğunun göstergesidir. Sayın Cumhurbaşkanı kendi ağzıyla bugün bunu ikrar etti. Ne dedi Atatürk Havalimanı pistleriyle alakalı? 'Bir ihtimal kaldırmayacağız' dedi. Ama pistler dışındaki yeşil alanlarla ilgili birtakım muameleler yapacağını söyledi. Bu ifadenin arkasındaki gerçeklik aslında bir hukuksuzluğun tam olarak ikrarıdır. Yani Atatürk Havalimanı yok edilirken hukuki gerekçesi oluşturulmamış. Bir yok etmeyle karşı karşıyayız. İmar planları yapılmamış, hukuksal olarak bilinmesi gerekenler görülmemiştir. Bir tek adam zihniyetinin talimatıyla beraber oraya girilmiş ve milli servete saldırılmaktadır. Bu suçtur, hukuk ihlalidir. Burayla ilgili yapılacak bir sözleşme olursa da bunun tiksindirici bir sözleşme olacağını, bu otoriter rejimin ayakları altında halkın susturularak bu işlerin yapılacağını daha önce ikrar etmiştik. Bir ülkede hukuk güvenliği yoksa bunlar olur. Hukuk güvenliği yoksa demokrasi yoktur, insan hakları yoktur, barış içinde yaşama ihtimali de çok zayıftır. Hukuk güvenliğinin olmadığı nokta tam da burasıdır.

"CUMHURBAŞKANI PİSTLERLE İLGİLİ İFADESİYLE KENDİ REJİMİNİN TESCİLİNİ YAPMIŞTIR"

Tek adamın ağzına bakarak bir pistin kırılıp kırılamayacağı, bir işin yapılıp yapılamayacağı, bir ihalenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği, bir eylemin olup olmayacağı faşizan, otoriter, tekçi, monark bir rejimin net ifadesidir. Sayın Cumhurbaşkanı pistlerle ilgili ifadesiyle kendi rejiminin tescilini yapmıştır. Buradan halkımızın bizim ağzımızdan şunu duymasını arzu ediyorum: Biz bir üçlü sacayağı olan rejimi kesinlikle kuracağız. Çok uzun sürmeyecek. Demokrasi, hukuk devleti ve onunla şahlanan bir ekonomi. Halkımız bizi takip etmeye devam etsin."

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Kaynak: ANKA

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