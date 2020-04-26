Avcılar Belediye Başkanı Av. Turan Hançerli, bir Youtube kanalında katıldığı "Farklı Çizgi" programında Gazeteci Yazar Necdet Saraç ve Murat Akbaş'ın sorularını yanıtladı. Hançerli, gündeme dair değerlendirmelerde bulunduğu programda, "Deprem en az korona kadar tehlikeli, yönettiğim kentteki tüm yapıların kimliklerini tek tek hazırladım" dedi.



Başkan Hançerli, programda korona virüsle mücadele kapsamında Avcılar Belediyesi'nin yürüttüğü çalışmaların yanı sıra belediye olarak olası diğer afetlere karşı da hazırlıklı olduklarına işaret etti. Korona virüs döneminde de depreme karşı sağlıklı yapıların inşası için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Hançerli, "Güvenli, sağlıklı yapıların inşası tüm Türkiye'de en önemli sorunlarımızdan birisi. Ülkemizde muhtemel sorunlara karşı hazırlıklı olmak ile ilgili bir eksiklik var. Bunun adı korona olabilir, deprem olabilir ya da başka bir afet olabilir. Bunlara karşı her zaman hazırlıklı olmalıyız. Deprem en az korona kadar tehlikeli. Özellikle Avcılar ve İstanbul için depreme hazırlık çok önemli" şeklinde konuştu.



"Gönül rahatlığıyla 'evde kal' diyebilmek istiyoruz"



Korona virüsün yayılmasının önüne geçmek için sıklıkla vatandaşlara 'Evde Kal' çağrısı yaptıklarının altını çizen Başkan Hançerli, "Halkımıza 'Evde Kal' çağrısı yaptığımız bir dönemdeyiz. Gönül rahatlığıyla 'Evde Kal' diyebileceğimiz güvenli yapıları inşa etmek dünden daha önemli bir görevdir bizim için. Ben bunun peşini bırakmıyorum" dedi.



"Tüm yapıların karnesi diyebileceğimiz bir çalışma hazırladık"



Hançerli, şöyle devam etti: "Ben yönettiğim kentteki tüm yapıların kimliklerini tek tek hazırladım. Bu yapılar ne zaman yapıldı? Yapının ruhsatı var mı? Daha önce herhangi bir değerlendirme, tespit yapılıp yapılmadığı, hasar alıp almadığı, riskli olup olmadığı ile ilgili tüm yapıların karnesi diyebileceğimiz bir çalışma hazırladık." - İSTANBUL