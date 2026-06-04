TÜREB'den rüzgar enerjisi vurgusu

(ANKARA) - Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda düzenlenen 2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni'nde, rüzgar enerjisinin ülkenin enerji arz güvenliği ve net sıfır emisyon hedeflerindeki stratejik rolünü vurguladı.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığına, enerji arz güvenliğine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkı sağlayacak yenilenebilir enerji yatırımları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen "2025 Yılı Yenilenebilir Enerji Yatırımları Toplu Açılış Töreni" ile hizmete alındı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen törende, yerli ve yenilenebilir kaynakların enerji sistemindeki payını artıracak yatırımlar öne çıkarken, TÜREB de sektörün temsilcisi olarak törende yerini aldı.

Törene TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden, Kamu İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Ebru Arıcı, Yatırımcılardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Erinç Kısa, Türbin Üreticilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Arif Günyar ve TÜREB Genel Koordinatörü Hanzade Didem Koçer katıldı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan TÜREB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erden, Türkiye'nin son yıllarda yenilenebilir enerji alanında önemli bir ivme yakaladığını belirterek, şunları söyledi:

"2053 HEDEFLERİNE GİDEN YOLDA YENİLENEBİLİR ENERJİ KRİTİK ROL OYNUYOR"

"Rüzgar enerjisi sektörü olarak ülkemizin temiz enerji dönüşümünün en önemli paydaşlarından biri olmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin 2053 net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji yatırımlarının artarak sürmesi, yalnızca iklim hedeflerimize ulaşmamız açısından değil, enerji arz güvenliğimizin güçlendirilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve ekonomik kalkınmanın desteklenmesi açısından da büyük önem taşıyor. Bugün hayata geçirilen her yeni yenilenebilir enerji yatırımı, Türkiye'nin daha güçlü, daha rekabetçi ve daha sürdürülebilir bir enerji geleceğine attığı stratejik bir adımdır. Rüzgar enerjisi sektörü olarak bu dönüşümün merkezinde yer almaya ve ülkemizin enerji bağımsızlığına katkı sunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİNDE RÜZGARIN STRATEJİK ROLÜ

Dr. Erden, yenilenebilir enerji yatırımlarının Türkiye'nin enerji geleceği açısından kritik önem taşıdığına dikkati çekerek, enerji arz güvenliğinin yalnızca teknik değil aynı zamanda stratejik bir konu haline geldiğini vurguladı. Son yıllarda yaşanan küresel gelişmelerin enerji bağımsızlığının ülkeler için ne denli hayati olduğunu ortaya koyduğunu belirten Dr. Erden, rüzgar enerjisinin bu noktada üstlendiği role dikkati çekerek, "Rüzgar enerjisi bugün yalnızca yenilenebilir bir kaynak değil, aynı zamanda Türkiye'nin enerji arz güvenliğinin temel unsurlarından biridir. Rüzgar artık bir alternatif değil, enerji arz güvenliğinin temel taşıdır" dedi.

Dr. Erden, kamu ve özel sektör iş birliğiyle hayata geçirilen yenilenebilir enerji yatırımlarının yerli üretim kapasitesinin gelişmesine, sanayi altyapısının güçlenmesine ve Türkiye'nin küresel temiz enerji ekosistemindeki konumunun daha da sağlamlaşmasına katkı sunduğunu vurguladı.

TÜREB Başkanı İbrahim Erden, ilk offshore YEKA süreçlerine yönelik hazırlıkların da devam ettiğini aktararak, "Önümüzdeki dönemde deniz üstü rüzgar enerjisi yatırımlarının da sektörümüz için yeni bir büyüme alanı oluşturacağına inanıyoruz. Türkiye, güçlü rüzgar kaynakları, gelişen sanayi altyapısı ve üretim kabiliyetiyle offshore rüzgarda da önemli bir potansiyele sahiptir. İlk deniz üstü rüzgar projelerinin hayata geçirilmesiyle birlikte ülkemizin yenilenebilir enerji yolculuğunda yeni bir sayfa açılacak ve Türkiye, rüzgar enerjisinde bölgesel bir üretim ve teknoloji merkezi olma hedefine bir adım daha yaklaşacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sahip olduğu yüksek rüzgar enerjisi potansiyelinin değerlendirilmesi için kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinin önemine dikkati çeken TÜREB, enerji dönüşümünü hızlandıracak yatırımların artarak devam etmesinin hem ekonomik kalkınmaya hem de sürdürülebilir gelecek hedeflerine önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.