Turgay Genç'in bayram mesaisi - Son Dakika

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Ramazan Bayramı nedeniyle mahalle ziyaretleri yaparak vatandaşlarla bayramlaştı. Hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret eden Genç, çocuklarla da ilgilendi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, CHP İlçe Başkanı Reşit Doğan, İttifak ortaği İYİ Parti İlçe Başkanı Ali Özbey, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Aycan Özbey, Belediye Meclis Üyeleri, mahalle muhtarları ve partililerle birlikte bayram ziyaretlerine katıldı. Genç, bayramın ilk günü mesai yapan belediye personeliyle bir araya geldi. Bayramın ikinci, üçüncü günü ile 17 günlük tam kapanmanın son günü olan Pazar gününde de ilçeyi gezen Belediye Başkanı Turgay Genç, hasta, yaşlı ve taziye ziyaretleri yapıp vatandaşlarla bir araya geldi. Pazar yerlerine giderek esnafın sorunlarını dinleyen Turgay Genç, yine burada hem vatandaşlar hem de pazarcı esnafıyla bayramlaştı. Kendisine gösterilen ilgiden memnun olan Genç, çocuklarla da ilgilendi.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Ilıca, Camili, Ekşili, Killik, Karataş, Dağbeli, Bademağacı ve Akkoç mahallelerine giderek burada vatandaşlarla bayramlaştı. Çocuklara oyuncak, Türk bayrağı ve Ekolojik Çocuk Dergisi hediye eden Başkan Genç, yine hasta ziyaretlerinde bulunup geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Genç, çocuklarla fotoğraf çektirip bayram harçlığı da vermeyi ihmal etmedi. - ANTALYA