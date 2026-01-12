TÜRGEV'in sahada yürüttüğü "Zorbalığı Engelle" Projesi yeniden öne çıktı

15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesine ilişkin hazırlıklar sürerken Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfının (TÜRGEV) 2019'dan bu yana sahada ve dijital alanda yürüttüğü "Zorbalığı Engelle" Projesi yeniden gündeme geldi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın 15 yaş altındaki çocuklara yönelik sosyal medya kullanımını da kapsayan torba yasa teklifinin ay sonuna kadar TBMM'deki ilgili komisyona sevk edileceğini açıklaması çocukların dijital güvenliği konusunu yeniden gündemin üst sıralarına taşıdı.

Bu düzenleme, TÜRGEV tarafından 2019'da başlatılan, uzun süredir sahada ve dijital alanda yürütülen "Zorbalığı Engelle" Projesi'ni yeniden öne çıkardı.

Proje, "Akran Zorbalığını Önleme ve Müdahale Programı" kapsamında, çocuklar ile gençlerin dijital ortamlarda karşı karşıya kaldıkları şiddet ve nefret kültürüne yönelik çalışmalarla hayata geçirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Göktaş, düzenlemenin temel amacının sosyal medya platformlarına çocuklara yönelik daha güçlü sorumluluklar yüklemek olduğunu kaydetti.

Bakan Göktaş, 15 yaşından küçük çocuklara sosyal medya platformları üzerinden hesap açılmamasını, zararlı içeriklere karşı etkili filtreleme sistemlerinin zorunlu hale getirilmesini hedeflediklerini, bu düzenlemenin "çocuk koruma kalkanının bir parçası" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Vakfın Eğitim Hizmetleri Departmanı bünyesinde, Eğitim Politikaları ve Planlama Müdürlüğü ile Psikolojik Danışmanlık Merkezi (PDM) Koordinatörlüğü tarafından 2019'dan bu yana yürütülen proje kapsamında akran zorbalığı ve siber zorbalık, dijital ortamlarda maruz kalınan risklerle koruyucu ve önleyici psikososyal yaklaşımlar başlıklarında kapsamlı saha çalışmaları gerçekleştirildi.

Proje kapsamında 1813 öğrenciye yönelik yüz yüze psikoeğitim programları uygulanırken, 625 kişiye kamuya açık seminerler verildi. Ayrıca 77 eğitimci, yönetici ile uzmana akran zorbalığını önleme ve müdahale eğitimleri düzenlendi. Bu çalışmalarla sahada toplam 2 bin 515 kişiye doğrudan ulaşıldı.

Dijital alanda 4,9 milyon izlenme

"Zorbalığı Engelle" Projesi, sahada yıllar içinde yürütülen çalışmalarını güçlü dijital altyapıyla destekledi. Proje kapsamında hazırlanan "Zorbalık Şimdi Çevrim İçi" tanıtım filmi 2,5 milyon, animasyon tanıtım filmi ise 2,4 milyon kez izlendi.

Toplam 4,9 milyon video görüntülenmesine ulaşan proje, sosyal medya platformlarında 30 bine yakın takipçiyle çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik farkındalık çalışmalarını sürdürdü.

Proje bünyesinde ayrıca çevrim içi zorbalık rehberi, 5 modüllük e-öğrenme programı, chatbot yönlendirme sistemi ve "Büyüyenlerin Hikayeleri" adlı 9 bölümlük öğrenci podcast serisi hayata geçirildi.

Kamu politikalarıyla örtüşen uzun soluklu saha deneyimi

Uzmanlar, çocuklara yönelik sosyal medya düzenlemelerinin yalnızca yasal sınırlandırmalarla değil, önceden başlatılmış ve süreklilik gösteren eğitim, farkındalık ve psikososyal destek temelli çalışmalarla desteklenmesinin önemine işaret ediyor.

Bu kapsamda TÜRGEV'in 2019'dan bu yana sürdürdüğü proje, çocukların dijital dünyada karşılaştıkları risklere karşı sahadan gelen deneyim ve ölçülebilir verilerle kamu politikalarına katkı sunan çalışmalar arasında gösteriliyor.