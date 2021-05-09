Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı final grubunda - Son Dakika

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı final grubunda

09.05.2021 15:36
Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı final grubunda, System.String[]

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı 7. Hafta oynadığı Burhaniye Belediyesi karşılaşmasını da 76-68 kazanarak 7'de 7 yaptı, grup maçlarının bitimine bir hafta kala liderliğini garantileyerek adını 6'lı final grubuna yazdırdı.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı 7. Hafta oynadığı Burhaniye Belediyesi karşılaşmasını da 76-68 kazanarak 7'de 7 yaptı, grup maçlarının bitimine bir hafta kala liderliğini garantileyerek adını 6'lı final grubuna yazdırdı.

Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı Türkiye Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi C Grubunda 7. hafta mücadelesinde Burhaniye Atatürk Kapalı Spor Salonunda Burhaniye Belediyesi ile karşı karşıya geldi. Baştan sona kıran kırana bir mücadele şeklinde geçen karşılaşmanın normal süresi 65-65 sona erdi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma bölümünde maça ağırlığını koyan Turgutlu Belediyesi salondan 76-68 galip ayrıldı. Bu sonuçla oynadığı 7 maçı da kazanan Turgutlu Belediyesi adını 6'lı final grubuna yazdırdı.

Turgutlu Belediyesinde Gamze Sena Dülegöz 18 sayı, 13 ribaund, 10 asist ve 4 top çalmayla triple double yaparak maça damgasını vurdu. Turgutlu Belediyesinde kritik anlarda Cansu Özdoğan 15 sayı, 6 ribaund, 4 asist bularak takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Nazlıcan Yalçındağ 13 sayı 7 ribaund, Şevval Oyan 12 sayı, 6 ribaund, 4 asistle takımına önemli katkı verdi.

Maçı değerlendiren Turgutlu Belediyesi Başantrenörü Serdar Babacan, "Mücadele gücü yüksek, temponun hiç yavaşlamadığı bir maç oynadık. Böyle bir mücadeleyi kazandığımız için çok mutluyuz. Oynayan oynamayan tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Final gurubunda bu tarz maçları fazlasıyla oynayacağız bu açıdan bizim için önemli bir tecrübe oldu. Her zaman yanımızda olan ve bizleri burada da yalnız bırakmayan Başkan Yardımcımız Fırat Honaz'a ve Sosyal İşler Müdürümüz Metin Akgül'e takımım adına teşekkür ediyorum. İnşallah final grubunda da ilk ikiye girerek önümüzdeki sene bir üst ligde mücadele edeceğiz" dedi.

Maçı tribünden takip eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, "Bitime bir hafta kala liderliği garantiledik ve adımızı final grubuna yazdırdık. Oradan da bir üst lige çıkmayı hedefliyoruz. Tüm oyuncularımızı ve teknik ekibimizi kutluyor başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı final grubunda
Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı final grubunda
Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı final grubunda
Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı final grubunda
Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı final grubunda

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Turgutlu Belediye Kadın Basketbol takımı final grubunda - Son Dakika Spor


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